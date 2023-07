Wiesbaden: Die Polizei-News

Sportsbar überfallen,

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, 04.07.2023, 00.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag haben drei maskierte Täter eine Sportsbar in der

Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim überfallen. Das Trio betrat gegen 00.35 Uhr

die Bar, bedrohte die Angestellte mit einem unbekannten Gegenstand und forderte

die Herausgabe von Bargeld. Während des Überfalls betrat ein 25-jähriger Kunde

die Sportsbar, woraufhin es zu einem Gerangel zwischen ihm und den Räubern kam.

Hierbei wurde der 25-Jährige verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht. Die Täter rannten nach der Auseinandersetzung mit dem erbeuteten

Bargeld aus der Bar hinaus und fuhren mit einem schwarzen Pkw davon. Eine

eingeleitete Fahndung nach den Räubern verlief bislang ohne Erfolg. Das

räuberische Trio soll ca. 1,70-1,75 Meter groß und schlank gewesen sein sowie

eine schwarze Maskierung und Handschuhe getragen haben. Hinweise zur Tat, zu den

Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Trio entwendet Umhängetasche eines 13-Jährigen, Wiesbaden, Bertramstraße,

03.07.2023, 13.10 Uhr bis 13.15 Uhr,

(pl)In der Bertramstraße wurde einem 13-jährigen Jungen am Montagmittag die

Umhängetasche entwendet. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 13.10 Uhr

auf dem Platz der Deutschen Einheit zunächst von einem Jugendlichen unter einem

Vorwand dazu gebracht worden, ihm in die Bertramstraße zu folgen. In einem

dortigen Innenhof hätten bereits zwei weitere Jugendliche gewartet und ihn

gemeinschaftlich unter Androhung von Gewalt dazu aufgefordert, seine

Umhängetasche herauszurücken. Im Anschluss sei das Trio mit der Beute über die

Bertramstraße in die Eleonorenstraße und von dort aus in unbekannte Richtung

geflüchtet. Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Optikergeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Kirchgasse,

01.07.2023, 19.00 Uhr bis 03.07.2023, 09.10 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein Optikergeschäft in der

Kirchgasse von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch eine

aufgebrochene Tür in das Geschäft ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum

mehrere Brillen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Türen von Geschäft halten Einbrechern stand, Wiesbaden, Mühlgasse,

01.07.2023, 16.00 Uhr bis 03.07.2023, 09.00 Uhr,

(pl)Die Türen eines Geschäftes in der Mühlgasse haben zwischen Samstagnachmittag

und Montagmorgen Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos

versucht, die Türen aufzuhebeln und daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht

ergriffen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schockanrufe gescheitert,

Wiesbaden, 03.07.2023,

(pl)Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrügern, die mit einem „Schockanruf“

Bargeld erbeuten wollen. Am Montag versuchten es die Betrüger mit dieser Masche

bei mindestens zwei Männern aus Wiesbaden, scheiterten jedoch in den beiden

bislang bekanntgewordenen Fällen. Die Wiesbadener erhielten in den

Mittagsstunden Anrufe, in welchen geschildert wurde, dass ein enges

Familienmitglied einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur die

Zahlung einer höheren Kaution eine Haft verhindern könne. Die Angerufenen gingen

der Lügengeschichte glücklicherweise nicht auf den Leim und verständigten die

Polizei.

Bei den „Schockanrufen“ erzeugen die rhetorisch äußerst geschickt agierenden

Kriminellen bedrohliche Szenarien, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Das

Spiel mit den Emotionen dient nur einem Zweck – es soll die Opfer dazu

veranlassen, ihre Skepsis zurückzustellen und den Betrügern auf den Leim zu

gehen. Bei den Übergabemodalitäten sind der Phantasie der Täter keine Grenzen

gesetzt. Grundsätzlich gilt: In Deutschland wird eine Behörde von Ihnen niemals

eine Kautionszahlung per Telefon verlangen! Beenden Sie solche Gespräche immer

sofort, legen Sie auf und wählen anschließend den Notruf 110. Darüber hinaus

wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen

Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

Verletzte bei Auffahrunfall,

Wiesbaden-Frauenstein, Grorother Straße, 03.07.2023, 08.35 Uhr,

(pl)Am Montagmorgen kam es auf der Grorother Straße in der Nähe von Frauenstein

zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei verletzten

Personen. Eine 33-jährige Autofahrerin war gegen 08.35 Uhr mit ihrem VW von

Schierstein kommend auf der Grorother Straße in Richtung Frauenstein unterwegs

und beabsichtigte in Höhe eines Verkaufsstandes nach links in einen Feldweg

abbiegen. Als sie hier aufgrund des Gegenverkehrs anhalten musste, bemerkte dies

eine nachfolgende 68-jährige Autofahrerin offensichtlich zu spät und fuhr mit

ihrem Mitsubishi auf das Heck des VW auf. Dieser wurde dann durch die Wucht des

Aufpralls auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zum Zusammenstoß mit einem

entgegenkommenden Pkw kam. Bei dem Unfall erlitten beide Autofahrerinnen

Verletzungen und wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Ampelanlage von Baustelle entwendet, Eltville am

Rhein, Schwalbacher Straße, Freitag, 30.06.2023, 14:00 Uhr bis Montag,

03.07.2023, 06:20 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Diebe in Eltville eine mobile

Baustellenampel entwendet. Am Montagmorgen fiel einem Bauunternehmen aus Limburg

auf, dass eine Ampel, welche zuletzt den Verkehr in der Schwalbacher Straße in

Eltville im Bereich einer Baustelle geregelt hatte, fehlte. Derzeit geht die

Polizei davon aus, dass Unbekannte die Lichtzeichenanlage zwischen Freitag und

Montag an sich nahmen und unbemerkt entwendeten. Deren Wert wird auf knapp 7.500

Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Glasscheibe in Büro- und Wohngebäude zerstört, Niedernhausen, Schöne

Aussicht, Montag, 03.07.2023, 20:00 Uhr bis Dienstag, 04.07.2023, 07:10 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte im Treppenhaus eines kombinierten

Büro- und Wohngebäudes in der Straße „Schöne Aussicht“ in Niedernhausen gewütet.

Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeitende einer dortigen Praxis, dass die

Glasscheibe einer Verbindungstür zu den Räumen des ersten und zweiten

Obergeschosses mit roher Gewalt zerstört worden war. Im Anschluss an die Tat war

es den unbekannten Vandalen gelungen, unerkannt die Flucht anzutreten. Der

verursachte Sachschaden bewegt sich im Bereich von circa 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer (06126) 9394-0 bei

der Polizeistation Idstein.

Einbrecher suchen Gaststätte auf, Rüdesheim am Rhein, Amselstraße, Sonntag,

02.07.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 03.07.2023, 06:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Einbrecher in Rüdesheim am Werk.

Der oder die Täter suchten außerhalb der Öffnungszeiten die in der Amselstraße

gelegene Gaststätte auf und versuchten deren Eingangstür aufzubrechen. Die Tür

hielt stand, sodass die Einbrecher unverrichteter Dinge und ohne an Beute

gelangt zu sein die Flucht antraten. Der Sachschaden an der beschädigten Tür mit

rund 200 Euro beziffert.

Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0.

Fahrzeug im Gegenverkehr touchiert – Fahrer verletzt, Lorch, L 3272, Montag,

03.07.2023, 18:00 Uhr

(fh)Am Montagabend verletzte sich ein Autofahrer bei einem Zusammenstoß mit

einem weiteren Pkw auf der L 3272 zwischen Presberg und Stephanshausen. Den

derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 59 Jahre alter Geisenheimer mit

seinem Ford B-Max die besagte Landesstraße in Richtung Stephanshausen. Dabei

geriet der Fahrer aus unbekannten Gründen kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und

touchierte dort den entgegenkommenden Opel Astra eines 48-Jährigen. Bei dem

Unfall wurde der Fahrer des Opel verletzt und musste im weiteren Verlauf mit

einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Geisenheimer blieb

unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der

Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf

knapp 8.000 Euro.