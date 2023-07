Alleinunfall unter Drogeneinfluss

Worms-Abenheim (ots) – Unter Drogeneinfluss hat ein 22-jähriger Wormser am

Sonntagabend einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 18:20 Uhr war er auf der

L425 in Richtung Abenheim unterwegs, als er kurz vor dem dortigen Ortseingang

aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit

einer Schutzplanke kollidierte. Während der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem

Fahrer schließlich Hinweise auf einen zurückliegenden Drogenkonsum. Dem

22-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein

sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden. Der 22-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen

Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Wörrstat – Betrunken Unfall gebaut

Alzey (ots)

Am gestrigen Sonntag, 02.07.2023, gegen 08:00 Uhr wurde von einem Zeugen ein Verkehrsunfall in Wörrstadt in der Energie-Allee gemeldet. Dort stehe ein PKW, mit laufendem Motor, der gegen einen Baum gefahren sei. Eine männliche Person sitze im Fahrzeug und reagiere nicht auf Klopfen. Vor Ort konnte der 27-jährige PKW-Fahrer aus Biebelnheim angetroffen werden, zum Glück unverletzt. Bei dem 27-Jährigen konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Auf der Dienststelle der PI Alzey wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.