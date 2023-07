+++ Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres +++

Feuerwehr Speyer

Alarmiert durch die automatische Brandmeldeanlage, rückte die Feuerwehr Speyer heute Abend in ein Heim für betreutes Wohnen aus. Dort kam es in dem Zimmer eines Bewohners zu einem vergleichsweise kleinen Brand, der aber für eine starke Rauchentwicklung sorgte.

Die Feuerwehr rettete zunächst eine Person, die an einem Fenster stand, aus dem Rauch ausströmte. Parallel wurde sich um eine weitere Person gekümmert, die sich selbst retten konnte.

Im weiteren Verlauf wurden alle Bewohner vom Rettungsdienst, unter Führung des Leitenden Notarztes und des Organisatorischen Leiters, gesichtet. Zwei Personen wurden vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, schwer verletzt wurde aber niemand.

Neben der Brandbekämpfung und maschinellen Belüftung, konzentrieren sich die Tätigkeiten der Feuerwehr noch auf die ergänzende Versorgung der Bewohner.

Der Schaden blieb minimal, sodass nach den Belüftungsmaßnahmen und einer Messung der Raumluft die Einrichtung ihren Betrieb fortsetzen konnte und alle Bewohner in ihre Zimmer zurück durften.

Wir waren mit 20 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Einsatzbeginn kurz vor 19:30 Uhr Einsatzdauer 2 Stunden.

Unfall zwischen PKW und Fahrrad

Am 02.07.2023 gegen 23:05 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Rad entgegen der Fahrtrichtung den Radweg der Waldseer Straße aus Richtung Otterstadter Weg kommend in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Pkw die Tullastraße aus Richtung Auestraße kommend. Dieser fuhr an der Ampel bei „grün“ in die Kreuzung Tullastraße/Waldseer Straße ein. Plötzlich kam der Radfahrer von rechts in den Kreuzungsbereich eingefahren und beabsichtigte trotz Rotlicht die Kreuzung zu überqueren. Der PKW Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 46-Jährige fiel auf die Motorhaube, die Windschutzscheibe und kam verletzt auf der Straße zum Liegen. Er wurde durch den Fahrer und hinzugeeilte Passanten erst versorgt. Der Kreuzungsbereich wurde für die Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt. Sowohl der Rettungsdienst, als auch der Notarzt waren im Einsatz. Die eingesetzten Beamten stellten Alkoholgeruch ausgehend vom Radfahrer fest. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Randalierer leistet Widerstand

Am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr wurde der Polizei in Speyer mehrfach ein Mann gemeldet, der in der Straße Am Nonnebach Anwohner beleidigen würde. Zudem habe er den Zeugen gedroht sie abzustechen. Vor Ort wurde der 48-jährige Mann von der Polizei angetroffen. Dieser gab sich wie gemeldet aggressiv, schien alkoholisiert und beleidigte alle umstehenden Personen. Während der polizeilichen Maßnahme bedrohte und beleidigter er auch mehrfach die Beamten. Als er zudem ankündigte zu flüchten, brachten die Polizisten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei trat der 48-Jährige um sich und schrie nach Hilfe. Hierbei zog der Mann sich eine leichte Schürfwunde zu. Ihm musste eine Spuckschutzhaube aufgesetzt werden, da er fortwährend um sich spuckte. Der Mann wurde schließlich dem polizeilichen Gewahrsam zugeführt. Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Glücklicherweise blieben sowohl die eingesetzten Polizisten als auch Anwohner unverletzt. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von 0,57 Promille.