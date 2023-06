Friedberg: Die Polizei-News

Fahrradteile gestohlen

Bad Nauheim: Aus einem umzäunten Abstellbereich für Fahrräder einer Klinik in der Zanderstraße, stahlen Diebe zwischen Mittwochnachmittag (28.6.) und Donnerstag (29.6.) am frühen Abend Teile eines Fahrrades. Sie montierten den Rahmendämpfer und die Dämpfersteuerung des Bikes ab und entwendeten sie. Das Equipment der Marke FoxEvol hat einen Wert von ca. 300 Euro.

Das an einem Fahrradständer angeschlossene Fahrrad ließen sie zurück. Wie die Langfinger in den normalerweise verschlossenen Abstellbereich gelangten, ist bislang nicht klar.

Auch in Straße „An den Nußgärten“ schlugen Fahrradteildiebe zu. Zwei Räder eines E-Bikes montierten die Ganoven zwischen Dienstagfrüh (27.6.) und 16 Uhr ab und entwendeten sie. Das Rad stand angeschlossen und Sichtgeschützt im Hof eines Privatgrundstücks.

Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 ermittelt und sucht Zeugen.

Anhänger gestohlen

Friedberg: Einen mit Schutt beladenen Anhänger der Marke Stema entwendeten Diebe zwischen Montagmittag (26.6.) und Donnerstag (29.6.) gegen 17 Uhr. Der Hänger war in der Obere Liebfrauenstraße geparkt, als er gestohlen wurde. Er hat einen Wert von etwa 800 Euro. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Nicht rechtzeitig zum Stehen gekommen

Echzell: Erheblicher Sachschaden und eine Leichtverletzte ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag (29.6.) zwischen Bingenheim und Leidhecken. Der Fahrer eines Mazda aus dem Main-Taunus-Kreis kam gegen 14.20 Uhr über die L3187 aus Reichelheim. Auf seinem Weg gen Leidhecken kam er an der Einmündung L3187/L3188 nicht rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit einem Renault, der von Bingenheim nach Leidhecken fuhr.

Der Renault Zoe der 53-jährigen Fahrerin aus der Wetterau wurde durch den Zusammenprall gegen ein Verkehrsschild geschleudert und blieb mit erheblichen Schäden am Fahrbahnrand liegen. Die 53-Jährige verletzte sich beim Zusammenstoß leicht und musste medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Schäden an der völlig ramponierten rechten Fahrzeugseite belaufen sich auf etwa 10.000 Euro. Der 35-jährige Mazdafahrer blieb unverletzt. Die Schäden im Frontbereich seines Autos sind mit ca. 1500 Euro zu beziffern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Geldbörsen im Fahrzeug locken Dieb

Glauburg: Vergeblich mühte sich ein Dieb in der Nacht von Donnerstag (29.6.) auf Freitag (30.6.) an einem VW Multivan in Glauberg ab. Offenbar hatte der Langfinger es gegen 3.35 Uhr in der Straße „Am heiligen Berg“ auf die Geldbörse in der Ablage der Fahrertür abgesehen. Der Versuch, das Fahrzeug aufzubrechen und ins Fahrzeuginnere zu gelangen, missglückte. Am Bus entstand jedoch Sachschaden im Wert von etwa 500 Euro.

Anders bei einem PKW in der Wallgasse. Hier gelang es dem Dieb das Auto zu öffnen und eine Geldbörse mit Bankkarten und Ausweisdokumenten zu entwenden. Der Wert des Diebesguts beträgt ca. 150 Euro. Die Polizei Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 ermittelt wegen versuchten schweren Einbruchs und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen