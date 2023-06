Marburg – Kradfahrer prallt gegen parkende Autos – Alko- und Drogentest positiv

Ein nach Tests alkoholisierter und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehender Motorradfahrer kam von der Straße ab und kollidierte mit zwei geparkten Autos. Der 51 Jahre alte Kradfahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Motorradfahrer fuhr von der Stadt aus durch die Ockershäuser Allee nach Ockershausen. Am Freitag, 30. Juni, gegen 01.45 Uhr, kollidierte er in Höhe des Anwesens Nr. 21 mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos. An einem entstand ein größerer, am anderen ein eher geringer Schaden. Das Motorrad dürfte einen wirtschaftlichen Totalschaden haben. Der Alkotest zeigte 2,13 Promille, der Drogentest reagierte auf Kokain. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Fronhausen – Leitplanke, Bordstein und frontal gegen den Mähdrescher – keine Verletzten

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem schwarzen Auto und einem Mähdrescher blieben die beiden Fahrer unverletzt. Am Auto entstand ein Total- am Mähdrescher ein eher geringer Schaden. Die Autofahrerin stand unter Alkoholeinfluss.

Die 50 Jahre alte Fahrerin des schwarzen Pkw war am Donnerstag, 29. Juni, auf dem Weg von Oberwalgern über die Landstraße 3048 Richtung Fronhausen. Gegen 16.15 Uhr kam der Pkw von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Ohne anzuhalten ging es dann weiter durch den Kreisverkehr vor Fronhausen. Bei der Durchfahrt des Kreisels streifte der Pkw den Bordstein wodurch die Fahrerin die Kontrolle verlor und in der Folge auf der Straße in den Ort und zum Gewerbegebiet Fronhausen frontal mit dem entgegenkommenden Mähdrescher zusammenstieß. Der Gesamtschaden ist sicherlich fünfstellig. Ein Alkotest zeigte 1,46 Promille, sodass die Polizei den Führerschein einbehielt und eine Blutprobe veranlasste.

Gladenbach In die Leitplanke – Fahrer leicht verletzt – Erheblicher Schaden

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 20Jahre alter Autofahrer prallte mit seinem Auto in die Leitplanken und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An seinem Auto und insgesamt sechs Leitplankenfeldern entstand ein erheblicher Schaden.

Der Unfall passiert in der Nacht zum Freitag, 30 Juni, um 02.55 Uhr auf der Bundesstraße 453, der Herzhäuser Geraden zwischen Gladenbach und Dautphetal. Der schwarze Pkw kam nach links von der Straße ab und blieb nach der Kollision mit der Leitplanke liegen. Ein Abschleppunternehmen barg das an der Front und Seite erheblich beschädigte und nicht mehr fahrbereite Auto. Der 20Jährige musste nach positivem Alkotest mit angezeigten 1,54 Promille zunächst zur Blutprobe mit zur Polizei. Die Polizei stellte zudem den Führerschein des Mannes sicher.

Marburg – Einbruch gescheitert

Beim Versuch, durch einen Lichtschacht in das Fahrdienstgebäude auf dem Gelände der Vitos-Klinik in der Cappeler Straße einzubrechen, ging das Fenster zu Bruch. Möglicherweise sorgte der Krach für einen Abbruch des Vorhabens, denn ein Einstieg erfolgte nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Kripo ermittelt wegen versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 16 Uhr am Donnerstag und 07.30 Uhr am Freitag, 30. Juni. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Versuchter Einbruch in Apotheke

Aufgrund eines Einbruchs in die Apotheke in der Ringstraße in der Nacht zum Donnerstag (siehe Presseinformationen der Polizei Marburg vom 29. Juni) geht die Polizei auch für die Tat an der Apotheke in der Bahnhofstraße in der Nacht zum Freitag, 30. Juni, um etwa 01.50 Uhr, von einem versuchten Einbruch und nicht von einer Sachbeschädigung aus. Allerdings blieben der oder die Täter in der Bahnhofstraße ohne Beute und stiegen auch nach ersten Erkenntnissen nicht ein.

Ein nahe dem Tatort aufgenommener Stein flog durch die Schaufensterscheibe in die Apotheke und traf dort auch noch eine hochwertige Feinwaage. Der Sachschaden beträgt insgesamt mehrere Tausend Euro. Möglicherweise flüchteten der oder die Täter aufgrund hinzukommender durch den entstandenen Krach aufmerksam gewordener Zeugen. Wer war zur Tatzeit in der Bahnhofstraße? Wer hat in der Bahnhofstraße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt – Sicherstellung vor Anzeigenerstattung

Der aufmerksame Neustädter Schutzmann vor Ort stellte ein E-Bike sicher noch bevor die Besitzerin den Diebstahl angezeigt hatte. Dem Polizisten fiel ein ihm bereits aus vorangegangenen dienstlichen Begegnungen bekannter Mann auf, weil er auf einem hochwertigen und eigentlich nicht zum Fahren vollständig ausgerüsteten E-Bike fuhr.

Der Fahrer konnte weder das fehlende Display, noch einen Schlüssel für den Akku oder ein Ladegerät dafür vorweisen oder einen sonstigen Eigentumsnachweis für das Fahrrad zeigen. Er gab an, das Rad in Frankfurt von einem ihm Unbekannten gekauft zu haben. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass er am Tag des Diebstahls des Pedelec in Kirchhain in unmittelbarer Nähe des Tatortes einen Termin wahrgenommen hat.

Der Mann steht daher unter dem Verdacht, das mattschwarze Staiger CB 150 im Wert von 2.500 Euro, trotz der Sicherung mit einem Schloss am Mittwoch, 28. Juni, zwischen 08.30 und 12.45 Uhr, vor dem Anwesen Bahnhofstraße 18 gestohlen zu haben. Die Besitzerin zeigte den Diebstahl am Donnerstag, 29. Juni, an und konnte dabei ihr Fahrrad wieder in Empfang nehmen. Wer hat zur Tatzeit den Diebstahl in der Bahnhofstraße beobachtet? Wer kann die Person beschreiben, die mit dem Fahrrad wegfuhr? Sachdienliche Hinwiese bitte an Polizei Stadtallendorf Tel. 06428 9305 0.

Unfallfluchten – Polizei bittet um Hinweise

Marburg/Cölbe – Verkehrsunfall durch verlorene Rigipsplatte – Polizei bittet um Hinweise

Einer verliert eine Rigipsplatte – einer fährt drüber – Platte beschädigt Auto. Das Ergebnis dieses Dominoeffekts ist ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro an einem grauen Audi A 6 Kombi. Wer die 1 x 2 Meter große Bauplatte verloren hat, steht nicht fest. Der Unfall auf der Bundesstraße 3 an der Anschlussstelle zur Bundesstraße 62 nach Frankenberg/Korbach passierte am Mittwoch 28. Juni, gegen 12.15 Uhr.

Vor der 26 Jahre alten Audifahrerin überfuhr ein Sattelzug die zuvor verlorene und auf der Straße liegende Rigipsplatte und wirbelte diese dadurch hoch. Die Audifahrerin konnte nicht mehr ausweichen, sodass die Platte in der Front des Audis einschlug. Weder zum Sattelzug noch zum „Verlierer“ der Ladung liegen bislang Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Unfallflucht auf dem toom-Parkplatz – Schaden an weißem Seat Leon

Wer hat am Donnerstag, 29. Juni, zwischen 17.30 und 17.50 Uhr auf dem Parkplatz des toom-Marktes in der Afföllerstraße ein Fahr-/Rangiermanöver beobachtet, bei dem es zu einem Schaden an einem weißen Auto gekommen sein könnte. Ein noch unbekanntes Fahrzeug kollidierte mit dem geparkten Seat Leon und verursachte vorne links einen Schaden von nach ersten Schätzungen ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Biedenkopf – Verursacher meldete sich nicht – Silbernen Ford in der Kottenbachstraße angefahren

Zwei Tage wartete der Eigentümer des silbernen Ford Focus nach dem Unfall. Da sich der Verursacher jedoch nicht meldete und keine Nachricht am Auto anbrachte, erstattete der Fordfahrer am Mittwoch, 28. Juni eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Der Unfall passierte zwischen 14 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Montag, 26. Juni.

er Ford parkte in dieser Zeit auf einem parallel zur Kottenbachstraße verlaufenden Parkstreifen in etwas vor dem Anwesen Nr. 4. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver kam es zur Kollision und am Ford vorne rechts an Stoßstange und Kotflügel zu einem Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinwiese zum verursachenden Auto eventuell auch zu dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen