Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Helfender Einkaufskunde bitte melden! Ladendiebstahl – Offenbach

(dj) Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl am Samstagabend in einem LIDL in der Rowentastraße wird ein bestimmter Augenzeuge gesucht. Gegen 21 Uhr wurden von Mitarbeitern des Marktes zwei mutmaßliche Diebe im Ausgangsbereich gestellt. Zuvor hatte der Zeuge beobachten können, wie das Duo offensichtlich diverse Artikel in einen mitgeführten Rucksack verstaute und anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen, passierte. Der unbekannte Hinweisgeber teilte seine Beobachtungen den Mitarbeitern mit, sodass diese die Tatverdächtigen aufhalten konnten und die Polizei wenig später die Männer im Alter von 37 und 30 Jahren vorläufig festnehmen konnte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die mutmaßlichen Ladendiebe entlassen. Der Mitteiler sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Fahrraddieb ertappt und geflüchtet – Offenbach

(jm) Ohne Beute flüchtete ein Unbekannter, der am frühen Donnerstagmorgen beim Versuch ein Pedelec im Starkenburgring zu klauen von einem Zeugen ertappt wurde. Gegen 2.10 Uhr gelangte der Dieb, der ein weißes Hemd trug, über ein Grundstück in der Arndstraße auf das Gelände im Bereich der 20er-Hausnummern. Anschließend hebelte er das Fahrradschloss auf und nahm das hochwertige Pedelec mit. Der korpulente Mann mit kurzgeschorenen Haaren war gerade dabei das Pedelec von dem Grundstück zu schieben, als er von dem Zeugen gestört wurde und umgehend in Richtung Arndstraße davonrannte. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Geparkter Skoda Superb bei Unfallflucht beschädigt – Dietzenbach

(dj) Beschädigungen in Höhe von rund 15.0000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitagmittag an einem in der Tannenstraße (einstellige Hausnummern) geparkten Skoda Superb verursacht. Gegen 14.50 Uhr streifte der oder die Unbekannte vermutlich beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des schwarzen Skoda und machte sich anschließend aus dem Staub. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen BMW handeln. Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz – Hanau

(jm) Innerhalb von zehn Minuten ereignete sich am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Kinzigbogen“ eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Renault Clio angefahren wurde. In der Zeit zwischen 12.55 Uhr und 13.05 Uhr fuhr der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere rechte Seite des roten Wagens und machte sich anschließend aus dem Staub. Der entstandene Schaden wird auf 2.200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Einbruch in Schule – Großkrotzenburg

(jm) Einbrecher erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch unter anderem Bargeld aus einer Schule in der Schulstraße. Die Täter hatten zunächst die Eingangstür zum Schulgebäude aufgehebelt. Anschließend wurden weitere Türen zu den Räumen aufgebrochen und durchwühlt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwoch, 6.45 Uhr, Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Einbrecher an Poststelle zugange: Ohne Erfolg – Neuberg/Ravolzhausen

(dj) Einbrecher waren am Dienstag zwischen 16 und 21.30 Uhr an einer Poststelle in der Industriestraße zugange. Die Täter hebelten eine Tür zum Heizungsraum auf und versuchten offenbar anschließend vergeblich in die Räumlichkeiten der Filiale zu gelangen. Daher brachen die Unbekannten ihr Vorhaben offensichtlich ab und flüchteten ohne Beute. Nach ersten Einschätzungen liegt der Schaden bei etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden dankbar unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Stefan Enders ist neuer Leiter der Polizeistation Schlüchtern

(lei) „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bedanke mich für das Vertrauen, dass Sie in mich gesetzt haben“ – mit diesen Worten schloss Polizeihauptkommissar Stefan Enders seine Antrittsrede als neuer Leiter der Polizeistation Schlüchtern, nachdem er kurz zuvor durch Polizeipräsident Eberhard Möller offiziell in dieses Amt eingeführt worden war.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde am Mittwoch in den Räumlichkeiten der Station sprachen auch der Leiter der Abteilung Einsatz, Abteilungsdirektor Dirk Fornoff, sowie die Leiterin der Polizeidirektion Main-Kinzig, Leitende Kriminaldirektorin Ute Jacobs, ihren Dank für die bisherige gute Zusammenarbeit gegenüber Stefan Enders aus und wünschten ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

Zur Amtseinführung des 58-Jährigen waren auch die vier amtierenden Bürgermeister der im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation liegenden Kommunen Steinau an der Straße, Schlüchtern, Sinntal sowie Birstein gekommen, die ihn ebenfalls zur Amtsübernahme beglückwünschten.

Enders, der die Funktion des Dienststellenleiters von seinem kürzlich nach Großauheim gewechselten Vorgänger Markus Adam (wir berichteten) bereits kommissarisch übernommen hatte und zuvor drei Jahre als stellvertretender Leiter in Schlüchtern tätig war, kennt „Land und Leute“ in seinem Zuständigkeitsbereich wie kein Zweiter: In seiner Ansprache an die Anwesenden zeigte er unter anderem auf, wie er im Jahr 1986 erstmals nach Schlüchtern kam: Der tragische Unfalltod zweier Kollegen auf der Rückfahrt von einem Einsatz war damals Anlass dafür, dass er kurz darauf als 21-Jähriger in die östlichste Dienststelle des heutigen Präsidiums abgeordnet wurde und bereits damals, vor nunmehr gut 37 Jahren, die Arbeit sowie das gesellschaftliche Umfeld im Bergwinkel kennenlernte. In seinen weiteren Ausführungen skizzierte er neben dem Einsatzgeschehen und den täglichen Herausforderungen im Dienst auch die in den letzten Jahren vollzogene bauliche Modernisierung des Dienstgebäudes in der Lotichiusstraße. Der Umbau sorgte nicht nur für zeitgemäße Arbeitsbedingungen für die dort tätigen Bediensteten, mit ihm entstand für ihn persönlich auch eine emotionale Bindung zur Station, zumal er die baulichen Veränderungen maßgeblich mitplante und begleitete. Der Hauptkommissar gab auch einen Ausblick in die Zukunft und formulierte darin seine Ziele: Neben der Fortführung der themenspezifischen „Kontrollwochen“ ist dem 58-Jährigen insbesondere die Kriminalitätsbekämpfung ein wichtiges Anliegen, etwa im Bereich der Betrugsdelikte, sorgen diese doch teils für Verunsicherung in der Bevölkerung. „Hier ist eine enge Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei sowie auch intensive Aufklärung besonders wichtig. Schließlich wollen wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich gewährleisten“, so Enders, der dabei auch sein Team im Blick hat. „Die Arbeitszufriedenheit und die Berufsmotivation meiner Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag professionelle Arbeit leisten und mitunter schwierige Situationen lösen müssen, haben für mich einen sehr hohen Stellenwert. Ihnen gilt mein besonderer Dank“.

Zur Person:

Stefan Enders ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Mit seiner Ehefrau wohnt er im südlichen Landkreis Fulda. In seinen mittlerweile fast 42 Dienstjahren kann er auf zahlreiche Verwendungen in unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern zurückblicken. Seine Laufbahn bei der Hessischen Polizei begann er im Oktober 1981 bei der Bereitschaftspolizei in Kassel. In den darauffolgenden Jahrzehnten war der begeisterte Handballer neben Verwendungen in der Bereitschaftspolizei auch in zahlreichen Polizeistationen der heutigen Polizeidirektion Main-Kinzig eingesetzt, darunter auch mehrfach in Schlüchtern. Dabei war er zunächst im Streifendienst tätig, später unter anderem als Dienstgruppenleiter und zuletzt in der Leitungsebene der Polizeistationen Gelnhausen und Schlüchtern.

Graffiti-Sprüherinnen gesucht – Neu-Isenburg

(lei) In der Offenbacher Straße 76 haben zwei jugendliche Sprüherinnen am Mittwochabend eine Grundstücksmauer mit einem gold- und silberfarbenen Graffiti „verziert“. Der Schaden beträgt gut 300 Euro. Zeugen hatten die beiden etwa 16 Jahre alten und 1,65 Meter großen Unbekannten gegen 20.45 Uhr beobachtet und die Polizei verständigt. Eine war schlank und trug ein rosafarbenes Kleid, die andere war kräftiger und mit einem beigen T-Shirt sowie einer schwarzen Leggins bekleidet. Weitere Hinweise zu dem Duo nimmt die Polizei in Neu-Isenburg entgegen (06102 2902-0).

Strohballen auf Anhänger gerieten in Brand – B 486 / Langen

(lei) Für eine gut fünfstündige Vollsperrung der Bundesstraße 486 sorgten am Mittwochnachmittag brennende Strohballen, die auf einem LKW-Anhänger transportiert wurden. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17 Uhr zum Anhalteort des Gespanns – zwischen Koberstädter Straße und Philippseicher Straße – alarmiert. Die geladenen Ballen wurden im Zuge der Brandbekämpfung durch einen Traktor nach und nach abgeladen, wobei die Fahrbahn auf einer größeren Strecke regelrecht einem „Strohlager“ glich und zum Teil mittels Handarbeit wieder aufwendig gereinigt werden musste. Warum das Stroh Feuer fing, ist noch unklar; die Ermittlungen dauern. Der Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Spendenbetrüger unterwegs: Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Opfer – Rodgau/Dudenhofen

(lei) Ein Betrüger-Trio war am Mittwochmorgen vor und in einem Supermarkt in der Hegelstraße zugange und in mindestens zwei Fällen auch „erfolgreich“. Die beiden jungen Männer und eine Frau hatten dort gegen 10.20 Uhr Menschen angesprochen, unter dem offensichtlichen Vorwand, im Auftrag der Stadt Rodgau Geld für Gehörlose zu sammeln. Einer der Männer (zirka 18 Jahre, 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Kurzhaarfrisur, schwarz-rotes T-Shirt mit der Aufschrift „Diesel“, schwarze Hose) hatte auf diese Weise in dem Geschäft einer 73-Jährigen zehn Euro abgeluchst. Der zweite Mann (etwa gleichgroß, schwarze lockige Haare, schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck, weiße lange Hose, Sandalen) hatte zusammen mit der Komplizin (schwarze Haare zum Pferdeschwanz gebunden, weißes T-Shirt, blaue Jeans) draußen auf dem Parkplatz Leute angesprochen, wobei sie nach Zeugenangaben auch hier von mindestens einer noch unbekannten Person Bares ergattern konnten. Nach wenigen Minuten machte sich das Trio aus dem Staub. Die Polizei schließt weitere Geschädigte nicht aus und bittet diese sowie das noch unbekannte Opfer und weitere Tatzeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Offenbacher Kripo zu melden.