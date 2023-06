Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Achtung! Neue Masche bei Schockanrufen, Hochtaunuskreis, Mittwoch, 28.06.2023, 17:00 Uhr

(da)Dass Betrüger leider durchaus kreativ bei ihren Versuchen sind, Ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und deren Maschen immer vielfältiger werden, dürfte mittlerweile bekannt sein. Nun so auch bei einer neuen bzw. abgewandelten Variante im Hochtaunuskreis, die glücklicherweise nicht zum Erfolg führte. Hierzu bedienten sich die Betrüger zunächst des klassischen Schockanrufs. Gemäß der mittlerweile weit verbreiteten Betrugsmasche meldete sich die vermeintliche Polizei bei einer 70 Jahre alten Frau und schilderte in dramatischer Art und Weise, dass die Nichte der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung einer im Raum stehenden Haftstrafe müsse die Dame nun eine hohe Kaution leisten. Mit den besten Absichten gab die 70-Jährige an, mehrere Zehntausend Euro bereitstellen zu können. Die Betrüger gaben sodann vor, mit dem Amtsgericht abzuklären, ob die Höhe der angebotenen Kautionsleistung ausreichend sei und beendeten das Telefonat. Nun folgte Teil 2 des Betrugsschauspiels, bei dem die Betrüger auf eine in der Vergangenheit ebenfalls genutzte Taktik zurückgriffen. Es meldete sich nun die vermeintliche Kriminalpolizei bei der zuvor Angerufenen. Eine Kriminalbeamtin teilte mit, dass die 70-Jährige Telefonbetrügern aufgesessen sei. Sie solle sich aber keine Sorge machen. Die Polizei habe die Verbrecherbande auf dem Schirm und wolle die Beteiligten am heutigen Tage festnehmen. Hierzu sei man auf die Hilfe der Dame angewiesen, die nun zum Schein auf die Forderung eingehen solle. Nach erfolgtem Zugriff würde man selbstverständlich die Beute wieder an sie aushändigen. Die Beamtin instruierte die Angerufene, den Akku aus ihrem Handy zu entfernen, um mögliche Ablenkungen durch Dritte zu unterbinden. Weiterhin vereinbarte „die Polizei“ sogar ein Codewort mit der Dame, um das professionelle Vorgehen noch weiter zu veranschaulichen. Glücklicherweise kam es zu keiner Geldübergabe und der 70-Jährigen fiel der doppelte Betrug noch rechtzeitig auf.

Die Polizei rät misstrauisch zu sein! Weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft werden sich bei einem Angehörigen melden und um eine Kaution bitten. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen fremde Personen. Sprechen Sie zuerst mit Freunden oder Verwandten über die Situation. Vertrauen Sie auch nicht auf die Displayanzeige Ihres Telefons. Die angezeigte „110“ oder gar die Telefonnummer Ihrer örtlich zuständigen Polizeistation sind kein Garant für die Echtheit des Anrufs. Legen Sie vielmehr auf und kontaktieren Sie eigenständig Ihre Polizeistation oder den polizeilichen Notruf! So sind Sie immer an der richtigen Adresse! Lassen Sie sich hier auch auf keine Diskussionen mit den Anrufern ein! Und ganz wichtig: Sensibilisieren Sie darüber hinaus Ihre Familienmitglieder bezüglich der Betrugsmaschen, damit auch diese vor solchen Anrufen geschützt werden!

Trickdiebe in Seulberg unterwegs,

Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, Mittwoch, 28.06.2023, 15:00 Uhr

(da)Am Mittwoch erbeuteten dreiste Trickdiebe das Portemonnaie einer 79-Jährigen aus Friedrichsdorf. Gegen 15:00 Uhr befand sich die Dame auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „Im Dammwald“, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Einer der beiden verwickelte die 79-Jährige geschickt in ein Gespräch und fragte nach einem Chip für einen Einkaufswagen, während sein Komplize unauffällig in die Handtasche der Dame griff und ihr Portemonnaie entwendete. Im Anschluss entfernten sich die Diebe, ohne dass ihre Tat zunächst aufgefallen war. Einer der beiden Täter wurde im Nachgang als ca. 20 Jahre alt, mit normaler Statur und kurzen, braunen, welligen Haaren und einem mitteleuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Weiterhin sprach er englisch mit Akzent. Sein Kumpan war ebenfalls ca. 20 Jahre alt und ca. 1,75m groß. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (06172) 120-0 entgegen.

Hotel und Restaurant von Einbrechern heimgesucht, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Dienstag, 27.06.2023, 22:45 Uhr bis Mittwoch, 28.06.2023, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Einbrecher in Friedrichsdorf zugeschlagen und sind in ein Hotel samt zugehörigem Restaurant eingebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Unbekannten im Schutze der Dunkelheit Zutritt zu dem Gebäudekomplex in der Hugenottenstraße, indem sie die Haupteingangstür aufbrachen. Anschließend betraten sie die Innenräume des Hotels und des Restaurants und entwendeten Portemonnaies samt Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Einbrecher wohl über die aufgebrochene Tür in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden summieren sich auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Leichtverletzte nach Auffahrunfall,

Bad Homburg, Justus-von-Liebig-Straße, Mittwoch, 28.06.2023, 13:00 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde bei einem Auffahrunfall in Bad Homburg eine Autofahrerin leicht verletzt. Diese war mit ihrem Mercedes von der Horexstraße auf der Justus-von-Liebig-Straße in Richtung Benzstraße unterwegs. Nun wollte sie auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen und bremste hierzu ab. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Fahrer eines Ford Galaxy zu spät und fuhr ihr mit seinem PKW auf. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3.000EUR. Darüber hinaus wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt und musste sich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus begeben.

5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht,

Oberursel, Am Rahmtor, Mittwoch, 28.06.2023, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein vor einer Oberurseler Grundschule geparkter Audi beschädigt. Vom Unfallverursacher bzw. von der Unfallverursacherin fehlt bislang jede Spur. Zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr parkte eine Kirdorferin ihren schwarzen Audi auf dem Parkplatz der Schule in der Straße „Am Rahmtor“. In diesem Zeitraum stieß eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen den Audi, verursachte dabei einen knapp 5.000 Euro teuren Sachschaden und fuhr dann, ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, einfach davon. Die Polizeistation Oberursel erbittet Hinweise zur Unfallflucht unter der Telefonnummer (06171) 6240-0.