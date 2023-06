Schwerer Verkehrsunfall

Gersfeld. Am Dienstagmorgen (27.06.) kam es gegen 7.45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen Hettenhausen und Gersfeld zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 43-jähriger Mann aus Gersfeld mit seinem Ford Transit die Straße in Richtung Gersfeld. Auf Höhe der Abbiegung Maiersbach geriet der Ford aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen. Anschließend kam der Kleinbus nach links von der Fahrbahn ab, fuhr einen Hang hinauf und prallte dort gegen einen Baum. Der Ford überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach auf der Leitplanke zum Liegen.

Sofort hinzugezogene Rettungskräfte konnten kurze Zeit später nur noch den Tod des 43-Jährigen feststellen. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch unklar. Der 75-jährige Fahrer des Volvo blieb unverletzt.

Die Bundesstraße war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 11.30 Uhr komplett gesperrt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Unfall

Hauneck. Am Sonntagvormittag (25.06.), gegen 9.45 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger aus Eiterfeld mit seinem Roller des Herstellers Piaggio die Hersfelder Straße und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf die B27 in Fahrtrichtung Bad Hersfeld aufzufahren. Aus noch unklarer Ursache kollidierte der Jugendliche dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Wohnwagengespann eines 42-jährigen Mannes aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, welches die B27 aus Fahrtrichtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda befuhr. Der Rollerfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro.

Nach versuchtem Raub und Körperverletzung – Mehrere Festnahmen im Stadtgebiet

Alsfeld. Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Alsfeld und der Bundespolizei gelang es in der Nacht zu Freitag (23.06.) vier tatverdächtige Männer nach vorangegangenem, versuchtem Raub sowie gefährlicher Körperverletzung festzunehmen.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren ein 30-Jähriger und ein 24-Jähriger – beide aus Alsfeld – am Donnerstagabend (22.06.), gegen 19.40 Uhr, fußläufig in der Alicestraße unterwegs, als sie plötzlich und unvermittelt von einer achtköpfigen Personengruppe durch Schläge, Tritte und das Werfen von Steinen leicht verletzt wurden. Dabei habe man zudem versucht, den beiden Fußgängern ein Mobiltelefon zu entreißen. Als dies nicht gelang und die beiden Alsfelder die Polizei informierten, flüchteten die Personen fußläufig in unterschiedliche Richtungen.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen gelang es den Einsatzkräften insgesamt vier Tatverdächtige im Alter zwischen 15 bis 19 Jahren an verschiedenen Örtlichkeiten ausfindig zu machen und festzunehmen. Alle Festgenommenen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen beziehungsweise mitunter in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern aktuell noch an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung und Diebstahl

Lauterbach. Die Abschleppkappe eines schwarzen 5er BMW entwendeten Unbekannte auf einem Parkplatz an der Umgehungsstraße. Der Diebstahl wurde am Montagnachmittag (05.06.) festgestellt. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 40 Euro. An dem Pkw entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte brachen am Sonntag (25.06.), zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Landgraf-Hermann-Straße ein. Durch Aufhebeln der Zugangstür gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie Schmuck und Bargeld im Wert von rund 1.000 Euro stahlen. Die genaue Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Gemünden. Circa 800 Liter Diesel stahlen Unbekannte zwischen Samstag (24.06.) und Montag (26.06.) aus einer weißen Sattelzugmaschine des Herstellers Mercedes, Modell Actros. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Autobahn im Bereich Gemünden (Felda) in Fahrtrichtung Hattenbach. Der entwendete Kraftstoff hat einen Wert von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Betrug – Zeugenaufruf und Hinweise der Polizei

Schenklengsfeld. Zwei Unbekannte klingelten am Freitagmittag (23.06.), gegen 11.20 Uhr, an der Haustür eines Mannes in der Straße „Kirchplatz“ und baten um ein Glas Wasser. Der Bewohner gewährte den Betrügern daraufhin Zutritt zu seiner Wohnung. Kurz nachdem die Männer den Wohnraum wieder verlassen hatten, stellte der Schenklengsfelder das Fehler seiner Geldbörse samt noch unklarem Inhalt fest. Die beiden Unbekannten können als männlich, circa 25 Jahr alt, mit kurzen braunen Haaren und asiatischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung!

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Polizei unter 110 an!

Weitere wertvolle Tipps zum Schutz vor Betrügern erhalten Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de und www.polizei-beratung.de

Einbruch in Geschäft

Friedewald. Ein Einkaufszentrum in der Herfaer Straße wurde am Sonntagabend (25.06.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen einer Scheibe gelangten mindestens drei Einbrecher in das gewerbliche Objekt, aus welchem sie Tabakwaren im Wert von circa 15.000 Euro stahlen. Sie hinterließen zudem rund 5.000 Euro Sachschaden, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

Täter 1: männlich dunkle Hose langärmliges Oberteil Mütze

Täter 2: männlich blaue Jeans schwarzer Pullover mit Logo im Brustbereich Mütze

Täter 3: männlich dunkel gekleidet Mütze



Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen

Fulda. Am Freitagabend (23.06.), zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße „Andreasberg“ ein schwarzes Mountainbike des Herstellers Tretwerk im Wert von 750 Euro. Das Zweirad stand mit einem Spiralschloss gesichert im Bereich einer Tankstelle. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Tann. Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (25.06.) in eine Gaststätte in der Straße „Dippach“ im Ortsteil Hundsbach ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Zigaretten, Bargeld sowie Schlüssel im Wert von rund 260 Euro und hinterließen circa 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw aufgebrochen

Petersberg. In der Mambachstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (25.06.) auf unbekannte Art und Weise einen weißen Skoda Octavia auf und stahlen Münzgeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung und Farbschmiererei

Fulda. Unbekannte rissen am Samstagabend (24.06.) auf dem Gelände einer Kindertagesstätte ein Spielpferd aus einer Bodenverankerung und beschmierten dieses mit einem Hakenkreuz. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Fälle von Gleisüberschreitungen sorgen für Einsatz der Bundespolizei – Zeugen gesucht!

Bad Hersfeld / Buseck (ots) – Wegen Personen im Gleis kam es gestern (26.6.) zu

Verspätungen im Bahnverkehr. Der erste Fall ereignete sich gegen 15:50 Uhr im

Bahnhof Bad Hersfeld. Ein bislang unbekannter Mann bewegte sich verbotenerweise

im Gleisbereich, um von der B27 kommend den nahegelegenen Supermarkt zu

erreichen. Der Triebfahrzeugführer einer Cantusbahn erkannte den Gleisläufer und

leitete eine Schnellbremsung ein. Die 160 Reisende, die zu dem Zeitpunkt in dem

Zug waren, blieben glücklicherweise unverletzt. Der unbekannte Mann verließ

daraufhin den Gleisbereich.

Der zweite Fall spielte sich gestern Abend (26.6. / 20:15 Uhr) im Bereich Buseck

ab. Zwei unbekannte Männer hielten sich ebenfalls verbotenerweise im

Gleisbereich auf und liefen in Richtung Rödgen. Der Lokführer einer Hessischen

Landesbahn erkannte die Männer rechtzeitig und konnte noch eine Schnellbremsung

einlegen. Auch hier blieben die knapp 50 Reisenden im Zug unverletzt.

Erhebliche Verspätungen

Im Gegensatz zum ersten Fall, hatte der zweite Fall erhebliche Auswirkungen auf

den Bahnbetrieb. Der Streckenabschnitt musste von 20:21 Uhr bis 20:51 Uhr

gesperrt werden. Dadurch erhielten vier Züge insgesamt 138 Minuten Verspätung.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen

aufgenommen und ein Strafverfahren wegen ,,Gefährlichen Eingriffs in den

Bahnverkehr“ eingeleitet. Wer Angaben zu den Fällen machen kann, wird gebeten,

sich bei der Bundespolizei unter der Telefon-Nr. 0561-81616 0 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.