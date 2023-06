Unfall zwischen zwölfjährigem Jungen und weißem Auto in Dörnhagen: Polizei sucht Zeugen

Fuldabrück (Landkreis Kassel): Da die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Aufklärung eines Unfalls führen konnten, der sich am vergangenen Dienstagmorgen zwischen einem zwölfjährigen Jungen und einem weißen Auto an der Bushaltestelle „Dörnhagen Mitte“ ereignet hat, wenden sich die zuständigen Ermittler der Kasseler Polizei nun mit der Suche nach Zeugen an die Öffentlichkeit. Wie der beteiligte zwölfjährige Junge später den aufnehmenden Polizisten schilderte, wartete er an dem Morgen um 7:20 Uhr gemeinsam mit mehreren Mitschülern an der Haltestelle in der Dennhäuser Straße auf den Schulbus. Als ihm plötzlich eingefallen war, dass er etwas Zuhause vergessen hatte, lief er ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße und wurde dabei von dem von links kommenden Pkw erfasst. Nach dem Zusammenstoß hielt der Autofahrer sofort an und erkundigte sich bei dem zu Boden gestürzten Jungen, ob alles in Ordnung sei. Nachdem der Zwölfjährige die Frage bejaht hatte, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der Junge fuhr anschließend mit dem Bus zur Schule, die aufgrund später eintretender Schmerzen die Mutter verständige. Diese meldete den Unfall dann bei der Polizei, da sich der Zwölfjährige am Knie und am Fuß verletzt hatte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen mit einer seitlichen Aufschrift gehandelt haben, der von einem schlanken Mann mit kurzen braunen Haaren gesteuert worden war.

Wer Zeugenhinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Folgemeldung zu Unfall auf A 7 bei Fuldabrück: 71-jähriger Autofahrer schwer verletzt

A 7/ Fuldabrück: Nach dem Unfall auf der A 7 in Richtung Kassel ist die Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Guxhagen und dem Dreieck Kassel-Süd seit ca. 12:00 Uhr geräumt und der Verkehr läuft wieder auf allen Fahrstreifen. Zwischenzeitlich war es aufgrund der Vollsperrung zu mehr als vier Kilometern Stau gekommen. Entgegen der Information in unserer Erstmeldung handelte es sich nicht um einen Auffahrunfall.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es gegen 10:15 Uhr zu dem Unfall gekommen. Nach ersten Ermittlungen zum Unfallhergang war ein 71-Jähriger mit einem BMW Kleinwagen aus bislang ungeklärter Ursache im Baustellenbereich vom mittleren Fahrstreifen nach rechts gezogen. Hierbei stieß er seitlich mit dem Anhänger eines dort fahrenden Mercedes Sprinter zusammen, geriet ins Schleudern, stieß anschließend gegen den Kleintransporter und überschlug sich. Der 71-Jährige aus Kassel erlitt schwere Verletzungen, die nicht lebensgefährlich sein sollen. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Der 54-jährige Fahrer des Sprinters aus Großalmerode blieb unverletzt. Der BMW und der Lkw-Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Der Gesamtsachschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Hauptbahnhof

Kassel (ots) – Einen Haftbefehl konnte die Bundespolizeiinspektion Kassel

gestern Morgen (26.6./8Uhr) im Kasseler Hauptbahnhof vollstrecken. Bei einer

fahndungsmäßigen Überprüfung bei einem 48-jährigen Mann stellte sich heraus,

dass der wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln Verurteilte mit einem

Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Kassel gesucht wird. Da er die zur

Abwendung der Haftstrafe erforderlichen 470 Euro nicht aufbringen konnte, musste

der 48-Jährige den Gang in die Justizvollzugsanstalt Kassel antreten. Dort wird

er nun die nächsten 47 Tage verbringen.

Offenbar durch Handy abgelenkte Fußgängerin bei Unfall verletzt: Hinweise auf schwarzen Kleinwagen erbeten

Kassel-Bettenhausen: Eine offenbar durch den Blick auf ihr Handy abgelenkte Fußgängerin ist in der Nacht zum heutigen Dienstag im Kasseler Stadtteil Bettenhausen beim Überqueren der Straße von einem Pkw erfasst worden. Die 20-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen, weshalb Rettungskräfte sie anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der Fahrer des Autos, einem schwarzen Kleinwagen, flüchtete nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Pkw oder den Fahrer geben können.

Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall auf der Leipziger Straße, nahe der Haltestelle „Kirchgasse“, gegen 4 Uhr. Die 20-Jährige aus Kassel war nach eigenen Angaben durch den Blick auf ihr Handy abgelenkt und trat unvermittelt auf die Leipziger Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Dort kollidierte sie seitlich mit dem von links kommenden, stadtauswärts fahrenden Auto und stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Straße. Hierbei verletzte sie sich an Hand und Schulter. Der schwarze Kleinwagen, dessen Kennzeichen nicht abgelesen werden konnte, fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne anzuhalten, so die junge Frau.

Zeugenhinweise zu dem Unfall werden unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Räuber verletzt sein Opfer am Rainer-Dierichs-Platz: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel-Mitte: In den frühen Stunden des heutigen Dienstagmorgens, gegen 02:40 Uhr überquerte eine 54-jährige Kasselerin den Vorplatz des Hauptbahnhofs. Auf dem Weg zu einem Schnellrestaurant nahm sie einige Personen wahr, die sich vor dem Bahnhof aufhielten. Die Personen erweckten für sie den Eindruck, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln zu stehen, da sie Selbstgespräche führten und sich teilweise seltsam tänzelnd bewegten. Da das Schnellrestaurant bereits geschlossen hatte, wollte die Frau wieder zu ihrem Auto zurückkehren. Sie lief an den Personen auf dem Rainer-Dierichs-Platz vorbei, als plötzlich eine dieser Personen versuchte ihr den Rucksack zu entreißen. Als die 54-Jährige sich gegen die Wegnahme zur Wehr setzte, verletzte der Täter sie mit einem bislang unbekannten Gegenstand am Unterarm. Das Opfer ließ den Rucksack dennoch nicht los und der Räuber floh ohne Beute in Richtung der Joseph-Beuys-Straße.

Die leicht verletzte Frau begab sich direkt zur Polizei und erstattete Anzeige. Die unmittelbar nach der Anzeigenerstattung eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei Zeugen darum, Hinweise auf den bislang unbekannten Täter zu geben.

Die Kasselerin konnte den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

männlich

30-35 Jahre alt

von dünner Statur

ca. 160-170cm groß

dunkle Hautfarbe

Zum Tatzeitpunkt war der Räuber mit einer schwarzen Jacke mit schwarzer ins Gesicht gezogener Kapuze, einer langen dunklen Hose und roten Schuhen bekleidet. Der Räuber sprach Deutsch mit einem unbekannten deutlichen Akzent. Aufgrund des Verhaltens vor dem Raub und den Selbstgesprächen könnte der unbekannte Täter unter Drogeneinfluss gestanden haben.

Zeugen, die den Ermittlern des für Raubdelikte zuständigen K 35 Hinweise auf die beiden Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.