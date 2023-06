Kaiserslautern – Für den Start des Mädchenfußballs beim 1. FC Kaiserslautern wurden in den vergangenen Wochen wichtige Weichen gestellt.

Mit Sven Bauer kann der FCK ein bekanntes Gesicht der Region im Frauenfußball als Trainer der U11-Mädchenmannschaft präsentieren. Der neue Verantwortliche hatte bereits die Frauen- und Mädchenabteilung des SV Otterberg gegründet, aus welcher sich in der Folge der 1. FFC Kaiserslautern entwickelte, den er mehrere Jahre als 1. Vorsitzender führte. Sven trainierte in dieser Zeit sämtliche Altersbereiche und bringt einen großen Erfahrungsschatz mit. Organisatorisch steht ihm mit Lina Crolly die ehemalige Jugendleiterin des 1. FFC Kaiserslautern zur Seite. Die Studentin arbeitet darüber hinaus als Werkstudentin auf der Geschäftsstelle des 1. FC Kaiserslautern e.V.

Mit der SG Eintracht Kaiserslautern konnte eine Kooperation zur Nutzung der Spielstätte vereinbart werden. Trainingseinheiten und Spiele finden daher vorrangig auf der Anlage in der Entersweilerstraße 52 in Kaiserslautern statt. Das Gelände am Fuße des Betzenbergs bietet neben einem Rasenplatz mit Flutlichtanlage auch renovierte Kabinen, die Gastronomie nebst Gaststätte und Kegelbahnen. Der FCK freut sich auf die Kooperation mit einem weiteren Traditionsverein der Stadt Kaiserslautern.

Nachdem die ersten Sichtungstrainings stattfanden, nimmt nun zudem auch der Kader Gestalt an. Dabei haben sich die Verantwortlichen dafür entschieden, neben der U11-/E-Juniorinnen-Mädchenmannschaft auch eine U13-/D-Juniorinnen-Mädchenmannschaft zu melden. Ob auch die D-Juniorinnen am Ligabetrieb teilnehmen werden, entscheidet sich in den kommenden Wochen.

Für alle Interessierten Mädchen der Jahrgänge 2011 bis 2015 wird es in der kommenden Woche weitere Probetrainings geben. Diese werden am Montag, 26.06., und am Donnerstag, 29.06, jeweils um 17 Uhr auf dem Gelände der SG Eintracht Kaiserslautern stattfinden. Interessierte und bewegungstalentierte Mädchen, auch Anfängerinnen, sind dabei herzlich eingeladen. Der FCK freut sich auf Anmeldungen an verein@fck.de<mailto:verein@fck.de>.