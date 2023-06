Neustadt: Vernissagegottesdienst am 02. Juli 2023 in der Stiftskirche

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 2. Juli 2023 findet um 10:30 Uhr in der Stiftskirche in Neustadt ein Vernissagegottesdienst mit anschließendem Sektempfang statt. Unter dem Motto: „Neu ins Leben finden – Begegnungen mit Eva, Mirjam und Maria Magdalena“ gestalten wir den Gottesdienst mit einer Dialogpredigt von Oberkirchenrätin Marianne Wagner und Pfarrerin Martina Horak-Werz und einer Performance „Frauen spinnen den Lebensfaden weiter“ der Künstlerin Judith Boy. Die musikalische Gestaltung übernimmt Bezirkskantor Simon Reichert.

Judith Boy ist eine vielseitige Künstlerin, die gerne experimentell arbeitet.

Sie stammt aus der Pfalz und verbringt viel Zeit auf Sizilien, dessen Licht und die Sonne sich in ihren Werken widerspiegeln.

Judith Boy bezeichnet sich selbst als eine dynamische Träumerin, die mit ganz unterschiedlichen Materialien und Techniken versucht, ihre Träume von einer besseren Welt sichtbar zu machen und ihnen Geltung zu verschaffen.

In ihrer ausdrucksstarken Malerei und ihren „Performances“ spiegeln sich Symbolik, Magie, Dynamik der Natur, der Evolution, aber auch des täglichen Lebens. Beim genauen Betrachten eröffnen sich gegensätzliche Welten, man entdeckt Andersartiges, Unkonventionelles.

ABYSS (Foto: Judith Boy)

Die Ausstellung in der Stiftskirche ist vom 2. Juli 2023 bis zum 31. August 2023 zu sehen.

Wer die Kirchengemeinde bei der Finanzierung der Aktion unterstützen möchte, ist eingeladen, dies auf einer Spendenplattform zu tun: betterplace.org/p123864