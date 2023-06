Ludwigshafen (ots) – Am 21.06.2023 gegen 19:45 Uhr, gerieten ein bislang Unbekannter und ein 40-Jähriger in der Straßenbahn in Streit. Ursächlich dürfte gewesen sein, dass sich der Unbekannte von der für ihn zu lauten Konversation des 40-Jährigen mit dessen 22-jährigen Begleiter gestört fühlte.

Nachdem die Situation durch den Straßenbahnfahrer zunächst wieder beruhigt werden konnte, rannte der Unbekannte an der Haltestelle Ludwigshafen-Gartenstraße plötzlich auf den 40-Jährigen zu und schlug ihm ins Gesicht. Der 40-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Unbekannte konnte flüchten.

Sie haben den Vorfall beobachtet und können Hinweise zu dem Unbekannten geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.