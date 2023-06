80-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Germersheim (ots) – Am Mittwochmittag befuhr eine 80-jährige Autofahrerin die Josef-Probst-Straße in Germersheim. Am dortigen Kreisverkehr missachtete ein bislang unbekannter Autofahrer ihre Vorfahrt, weshalb sie eine Gefahrenbremsung durchführen musste und dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Sie kollidierte mit einer Straßenlaterne und wurde dabei schwer verletzt. Der andere Autofahrer flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Kandel (ots) – Mittwochvormittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Schlangenlinien fahrenden PKW auf der Landstraße zwischen Rheinzabern und Kandel. Polizeikräfte konnten das Fahrzeug in Kandel stoppen. Beim 52-jährigen Fahrzeugführer konnte Alkohol in der Atemluft festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,05 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen „Trunkenheit im Verkehr“ eingeleitet.

Vom Supermarkt in den Polizeigewahrsam

Germersheim (ots) – Mittwochabend wurde die Polizei Germersheim alarmiert, weil zwei betrunkene Personen die Passanten in einem Supermarkt in Sondernheim belästigen würden. Auch gegenüber den Polizeibeamten waren die Personen unmittelbar aggressiv, sodass ein 38-Jähriger letztlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Der Einkauf war somit beendet und die weitere Nacht musste er bei der Polizeiinspektion Germersheim verbringen. Seine Begleitung beruhigte sich und kam einem Platzverweis nach.