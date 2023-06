Lohra/ Niederwalgern: Verletzte Kinder nach Busunfall

Der 70-jährige Fahrer eines Linienbusses kam bisherigen Erkenntnissen zufolge aus ungeklärter Ursache am Mittwoch, 21. Juni, auf der Strecke zwischen Damm und Niederwalgern leicht von der Fahrbahn der L3061 ab und touchierte gegen 9.05 Uhr ein Verkehrsschild. Dadurch entstanden Schäden am Verkehrsschild sowie an dem mit 34 Fahrgästen besetzten Bus, wobei es sich bei 32 von ihnen um Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen zehn und 16 Jahren handelte. Der Fahrer setzte die Fahrt trotz des abgerissenen Außenspiegels und zwei beschädigter Scheiben fort. 13 Personen erlitten in der Folge leichte Verletzungen in Form von Schnittverletzungen durch die Glassplitter oder klagten über Kopfschmerzen. Die Polizei erhielt erst Kenntnis von dem Vorfall, als die Rettungsleitstelle von der Schule in Niederwalgern zwecks Versorgung der verletzten Kinder kontaktiert wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Bus nicht mehr an der Schule. Durch weitere, sofort eingeleitete Ermittlungen konnte der Busfahrer angetroffen und kontrolliert werden. Hinweise auf einen Alkohol- und Drogenkonsum ergaben sich bei ihm nicht, die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Insgesamt beträgt der entstandene Schaden geschätzt 12.000 Euro.

Marburg: Verfluchtes Geld

Als „Wahrsagerin“ und „Geheilte“ traten zwei Betrügerinnen in Marburg auf und versprachen einer 64-Jährigen, ihr Geld und ihren Schmuck von einem Fluch zu reinigen. Nachdem die im Landkreis Marburg-Biedenkopf wohnende Frau kurz nach Hause geeilt und den Betrügerinnen Bargeld und Schmuck übergeben hatte, legten diese es in eine mitgebrachte Verpackung und begannen mit der „rituellen Reinigung“, wobei die 64-Jährige sich währenddessen umdrehen musste. Unbemerkt tauschten die Betrügerinnen die Wertsachen offenbar gegen ein gleichaussehendes Päckchen mit Papierinhalt aus, gaben es der Frau zurück und flüchteten mit dem Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Erst Zuhause bemerkte die 64-Jährige den Tausch und damit den Diebstahl.

Eine der Betrügerinnen war vermutlich Russin, etwa 25 Jahre alt und 168cm groß, hatte eine schmale Statur, helle Haut, dunkelblonde Haare und trug eine große schwarze Sonnenbrille und helle Sportschuhe. Die zweite Person war vermutlich Ukrainerin, Russin oder Slavin, sprach wohl Russisch mit ukrainischem Akzent und war etwa 30 Jahre alt und 160 cm groß. Sie wirkte gepflegt, hatte eine kräftige Statur mit auffallend großem Bauch, eine eher bräunliche Hautfarbe, schulterlange, blonde Haare mit violetten Strähnen und trug ein hellbeiges Kleid und eine Brille.

Das erste Gespräch wie auch die Übergabe der Wertsachen fand am Mittwoch, 14. Juni, zwischen 15 und 18 Uhr im Waldstück zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Kreuzung Beltershäuser Straße/ Am Köppel, in der Nähe der Bushaltestelle „Christian-Wolff-Haus“ statt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kennt die beschriebenen Personen oder ihren Aufenthaltsort? Wer hat die Personen am Übergabeort gesehen? Wem ist ein fremdes Fahrzeug in der Nähe aufgefallen? Wem sind die beschriebenen Personen sonst schon aufgefallen? Wem wurde eine ähnliche „Reinigung“ angeboten? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Neustadt: Scheibe eingeschlagen

Mit einem Stein schlug eine unbekannte Person die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Struthring ein. Zeugen bemerkten den Einbruch am Dienstag, 20. Juni, gegen 7.20 Uhr, am Tag zuvor war noch alles in Ordnung. Bislang ist nicht bekannt, ob der Dieb beim Durchsuchen sämtlicher Räume fündig wurde oder ohne Diebesgut verschwand. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Gaststättenkontrollen

Mit Unterstützung von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamts kontrollierten Marburger Kriminalbeamtinnen und -beamte am Dienstag, 20. Juni, im Stadtgebiet Stadtallendorf mehrere Gaststätten. Dabei stellten sie in vier verschiedenen Lokalitäten Verstöße unter anderem gegen das Jugendschutzgesetz, das Tabaksteuergesetz und das Hessische Gaststättengesetz fest und leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Einer Gaststätte davon untersagten sie den weiteren Betrieb, da durch Mängel hinsichtlich der CO2-Warnmelder zunächst eine Prüfung durch die Bauaufsicht erfolgen muss. Insgesamt überprüften die eingesetzten Beamten über 50 Personen.

Lohra: Carport touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Straße Am Jungholz den Stahlrahmen eines Carports auf einem frei zugänglichen Grundstück. Der Schaden in Höhe von geschätzt 1.000 Euro entstand zwischen Donnerstag, 8. Juni, 12 Uhr, und Donnerstag, 15. Juni, 16 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mit Tür kollidiert und weggefahren

Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Dienstag, 20. Juni, in der Straße Renthof links an einem gerade angehaltenen VW vorbei. Als der PKW-Fahrer gegen 6.45 Uhr die Tür öffnete um auszusteigen, achtete er offenbar nicht ausreichend auf den Verkehr, so dass die Tür den gerade passierenden Radler traf. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb er dabei unverletzt. Als der VW-Fahrer die Personalien austauschen und die Polizei hinzurufen wollte, flüchtete der Radfahrer. Er wird als etwa 25 Jahre alt und sportlich beschrieben, mit heller Haut und dunklen Haaren. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine kurze Hose trug. Zum Fahrrad liegen keine näheren Angaben vor. Am weißen VW Up entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat den Unbekannten wegfahren sehen und kann die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: Spiegel abgefahren

Mit einem schwarzen Audi kollidierte ein unbekannter Autofahrer in der Kasseler Straße und beschädigte dabei den Außenspiegel des A3, der am Montag, 19. Juni, zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand parkte. Anstatt sich um den etwa 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Korrekturmeldung zu „Kirchhain: Pedelec-Fahrer gestürzt“

Die gestern veröffentlichte Meldung enthielt ein falsches Unfalldatum. Hier die korrigierte Fassung:

Ein 78-jähriger Pedelec-Fahrer aus Kirchhain stürzte am Samstag, 17. Juni, auf einer Tour von Großseelheim nach Kirchhain und verletzte sich dabei schwer am Bein. Offenbar war gegen 9.15 Uhr ein freilaufender Dobermann mit Schleppleine auf dem Radweg R6 in der Feldgemarkung unterhalb der B62 auf den Radfahrer zu gerannt gekommen und hatte ihn angebellt. Wie es zum tatsächlichen Sturz des Radfahrers kam, ist bislang nicht bekannt. Die Unfallermittler erhoffen sich weitere Erkenntnisse von einem Jogger, der dem Radfahrer aufhalf. Zu diesem Zeitpunkt war die Schwere der Verletzung noch nicht bekannt, erst im Nachgang begab sich der 78-Jährige ins Krankenhaus. Die Hundebesitzerin kam ebenfalls hinzu, zog den Dobermann weg und entschuldigte sich noch bei dem Mann. Bei ihr handelte es sich offenbar um eine 30 bis 40 Jahre alte, sportliche Frau mit kurzen, braunen Haaren. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise: Wer kennt die Hu## ndebesitzerin und kann ihre Personalien angeben? Wer war der Jogger? Wer hat den Vorfall beobachtet und kann die Angaben ergänzen oder bestätigen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.