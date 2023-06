Ehringshausen: Sachbeschädigungen in Schulgebäude

Zerschnitte Rolllädengurte und etliche Schmierereien an draußen stehenden Schulcontainern sowie in den Klassenräumen im Gebäude hinterließen Unbekannte in einer Schule in der Lempstraße. Zwischen 17 Uhr am Freitag, 16. Juni, und 6.15 Uhr am Montag entstand der Schaden, der insgesamt vermutlich im dreistelligen Bereich liegt. Unter den Schmierereien befand sich auch ein Hakenkreuz. Weitere Schäden stellten die Verantwortlichen bislang nicht fest, wie die Unbekannten in das Gebäude gelangten bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei in Herborn bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 02772/ 47050).

Solms- Oberndorf: Drei beschädigte Fahrzeuge

Eine offenbar alkoholisierte Peugeot-Fahrerin verursachte am Dienstag, 20. Juni, einen Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von geschätzt 17.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge verlor die 63-Jährige aus Solms gegen 17.15 Uhr in der Egerlandstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen einen am rechten Straßenrand geparkten Skoda. Der Anstoß schob den Skoda auf einen geparkten VW, so dass an beiden Fahrzeugen ein Schaden in jeweils vierstelliger Höhe entstand. Die 63-Jährige setzte ihre Fahrt danach wohl fort, kam aber nach links von der Fahrbahn ab und stieß noch gegen eine Mülltonne, bevor eine Gartenmauer den Peugeot endgültig stoppte. Der Schaden an der Mauer wird auf 3.000 Euro geschätzt, der PKW musste abgeschleppt werden. Die vermutlich erheblich alkoholisierte Fahrerin blieb unverletzt und kam zwecks Blutentnahme mit zur Polizeistation.

Dillenburg: Piaggio beschädigt

Etwa 300 Euro hoch ist der Schaden an einer Piaggio Ape, die Unbekannte am Dienstag, 20. Juni, in der Herwigstraße beschädigten. Zwischen 12.45 Uhr und 14 Uhr zerkratzten und verdrehten sie die Spiegel und beschädigten vermutlich durch das gewaltsame Aufreißen die Beifahrertür. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen sie nichts, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02771/9070).

Wetzlar: Renault zerkratzt

Unbekannte zerkratzten die Beifahrertür eines in der Elsa-Brandström-Straße geparkten schwarzen Renault Twingo und verursachten damit zwischen Freitag, 16. Juni, 7.30 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Wetzlar- Nauborn: Betrunken zurückgerollt

Der VW eines 61-jährigen Fahrers rollte am Dienstag, 20. Juni, ein Stück zurück, als er in der Industriestraße verkehrsbedingt wartete, um in die Wetzlarer Straße abzubiegen. Dadurch kollidierte der VW gegen 20.35 Uhr mit einem dahinter wartendem Skoda, an dem ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden entstand. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich beim VW-Fahrer Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum, der Atemalkoholtest zeigte über 2,7 Promille an. Der Mann aus Wetzlar musste daraufhin zwecks Blutentnahme mit zur Polizeistation kommen und durfte im Anschluss wieder gehen. Am VW entstand ein Schaden von geschätzt 600 Euro.