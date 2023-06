Neustadt: Samstagsvorlesen am 24. Juni 2023 in der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag, 24. Juni, können sich Kinder nochmal auf einen tollen Vormittag in der Stadtbücherei (Marstall 1) freuen. Das Motto im Juni: Lustige Tiergeschichten. Unsere Vorlesepatinnen und Vorlesepaten lesen zwischen 11:00 und 12:00 Uhr verschiedene Bücher mit Tieren in der Hauptrolle vor. Im Anschluss wird gemalt.

Das bunte Programm richtet sich an Kinder zwischen 4 und 8 Jahren rund um eine vorgelesene Bilderbuchgeschichte. Mal wird gemalt oder gebastelt, mal gesungen oder gespielt. An jedem letzte Samstag im Monat gibt es etwas Neues zu entdecken – eine Anmeldung ist nicht nötig.

In den Monaten Juli und August. Findet kein Samstagsvorlesen statt.