Neustadt: Sommerfest der SPD Neustadt am 24. Juni 2023

Neustadt an der Weinstraße – Am Samstag, 24.06.2023 findet ab 15.00 Uhr, auf dem Dorfplatz in Haardt (Mandelring 90) das diesjährige Sommerfest der SPD Neustadt statt. Neben kurzen Einblicken in die aktuelle Kommunalpolitik begrüßt die SPD Neustadt neue und ehrt langjährige und engagierte Mitglieder.

Vor allem geht es aber um das Miteinander: Kaffee und Kuchen stehen bereit und wer es herzhafter mag, kann sich am Grill mit Bio-Würsten oder einem vegetarisches Essen versorgen.

Die kleinen Gäste haben Spaß beim beim Kinderschminken, Malen und Dosen werfen.

Ab 18.00 Uhr gibt es Livemusik von der Pfälzer Band „Immergrün“, die mit Swing, Jazz und Evergreen für Stimmung sorgt.