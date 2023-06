Kollision zweier Radfahrer auf dem Universitätscampus

Karlsruhe (ots) – Eine schwer Verletzte und ein leicht Verletzter sind die Bilanz einer Kollision zweier Radfahrer am Freitagmorgen auf dem Campus der Technischen Universität Karlsruhe.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 19-jähriger Rennradfahrer gegen 09:55 Uhr auf der Engesserstraße von der Bibliothek der Universität kommend in Richtung Westen.

Als der junge Mann nach links in die Rudolf-Plank-Straße einbiegen wollte, übersah er offenbar eine ihm entgegenkommende 22-jährige Radfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der

19-Jährige wurde leicht verletzt.

Beide Beteiligten waren zum Unfallzeitpunkt wohl mit überhöhter Geschwindigkeit in dem verkehrsberuhigten Bereich unterwegs. An den Fahrrädern entstanden jeweils Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Mehrere Verletzte bei Unfall mit Linienbus auf der L 556

Karlsruhe (ots) – Am Montag 19.06.2023 wurden bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus auf der Landesstraße L 556 bei Forst mehrere Personen verletzt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme verzeichnete die Polizei insgesamt 9 Verletzte.

Der Fahrer des Kleintransporters erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Busfahrer sowie 7 weitere Fahrgäste wurden leicht verletzt.

Kreis Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung auf der L602

Dettenheim (ots) – Zu einem Beinaheunfall kam es am Freitagabend auf der Landesstraße 602 bei Liedolsheim, als ein weißes Mercedes-Cabrio auf die Gegenfahrbahn geriet und ein entgegenkommendes Auto wohl nur durch eine Vollbremsung einen Frontalzusammenstoß verhinderte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr ein mit vier Personen besetzter VW Tiguan gegen 20:30 Uhr auf der L602 in Richtung Liedolsheim. Auf Höhe der dortigen Kartbahn kam ihnen ein weißes Mercedes-Cabrio entgegen, das in einer lang gezogenen Kurve vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet.

Offenbar nur durch eine Gefahrenbremsung verhinderte der VW-Fahrer eine Kollision. Der Mercedes fuhr ohne anzuhalten Richtung Hochstetten weiter. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird eine Radfahrerin gesucht, die den Vorgang gesehen haben soll.

Polizei verhindert mögliche Trunkenheitsfahrten von Lastwagenfahrern

Bruchsal (ots) – Am Sonntagabend führten Beamten der Verkehrspolizei Karlsruhe auf der Autobahnrastanlage Bruchsal präventive Kontrollen mit dem Schwerpunkt Alkohol durch. Zwei Fahrern von Sattelzügen untersagten die Beamten die Weiterfahrt nach dem Sonntagfahrverbot da diese mit über 2,6 bzw. 2,0 Promille deutlich alkoholisiert waren.

Die Fahrzeugpapiere wurden vorsorglich einbehalten.

Dachstuhlbrand bei Bauarbeiten

Kronau (ots) – Bei einem Dachstuhlbrand am Montagvormittag erlitten 2 Arbeiter Verbrennungen und es entstand ein Schaden von rund 250.000 Euro. Bauarbeiter hatten gegen 10:45 Uhr in einem offenbar unbewohnten Neubau in der Göbenstraße Teerpappe verlegt. Beim Hantieren mit dem Gasbrenner entzündete sich das Styropor der Dämmung und es kam zu einem Brand.

Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Ein

Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Insgesamt waren 6 Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften im Einsatz. Eine Drohne der Feuerwehr wurde zum Aufspüren von Glutnestern genutzt.

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kronau (ots) – Schwere Kopfverletzungen erlitt am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr eine 73 Jahre alte Radfahrerin, als sie in der Kronauer Hauptstraße an einem geparkten Fahrzeug einer 55-Jährigen vorbeifahren wollte und im selben Moment die Tür geöffnet wurde.

In der Folge stürzte die 73-jährige Radfahrerin zu Boden und verletzte sich dabei am Kopf. Sie musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.