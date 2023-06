Verbaler Disput endet mit Faustschlägen – Täter flüchtet – Zeugenaufruf

Reilingen (ots) – Am Sonntagabend geriet eine 29-jährgie Frau mit einem bislang unbekannten Mann um 19 Uhr in der Speyerer Straße am Anglersee, zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Laufe des Streitgesprächs spitzte sich die Situation derart zu, dass der Unbekannte mit

den Fäusten mehrmals auf den Kopf der 29-Jährigen einschlug.

Als die Frau die Polizei alarmierte entfernte sich der Mann sowie seine weibliche Begleitung

fußläufig in Richtung Hockenheim. Über das genaue Verletzungsbild kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Der Mann sowie dessen Begleitung können wie folgt beschrieben werden:

Unbekannter Täter:

ca. 60-70 Jahre alt, ca. 180 cm groß, trainierte Körperstatur. Er war mit einem blauen kurz-Arm Hemd, kurzer grauen Hose und einer hellbraunen Schildkappe bekleidet, sprach hiesigen Dialekt.

Begleitung des Unbekannten:

weiblich, ca. 175 cm groß, lockiges, braunes Haar, schlanke Körperstatur. Sie trug ein blaues geblümtes Kleid und führte einen braunen Pudel mit sich.

Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. sachdienliche Angaben machen konnten, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06205 / 2860-0 zu melden.

Schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrollers – Person verstorben

Neckargemünd (ots) – Samstagnacht gegen 02.15 Uhr, kam es in der Julius-Menzer-Straße in Neckargemünd zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrollers. Der Fahrer

des Rollers touchiert nach bisherigen Erkenntnissen alleinbeteiligt den Bordstein einer Bushaltestelle und kommt zu Fall.

Der 26-jährige Fahrer ist nun leider seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Unfallursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Zwei Leichtverletzte Personen nach Küchenbrand

Hirschberg (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Küche in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor es auf andere Gebäudeteile übergreifen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten

Schätzungen auf ca. 30.000-50.000 Euro.

Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die B 3 in nördliche Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr wurde vor Ort

abgeleitet. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von dem Polizeirevier Weinheim aufgenommen.

LKW-Fahrer mit 1,16 Promille unterwegs

BAB5/Schwetzingen/Walldorf (ots) – Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin wurde am Samstag gegen 22.40 Uhr gemeldet, dass ein Gliederzug auf der BAB 5 in südliche Fahrtrichtung mit unsicherer Fahrweise auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs sei. Dieser wurde bei der Tank- und Rastanlage Hardtwald -West bereits auffällig, da er immer wieder Schlangenlinien fuhr.

Vor dem ABK Walldorf und nach dem ABK Walldorf kam es zu zwei „Beinahe-Kollisionen“ mit den rechten Leitplanken. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Bruchsal in südliche Fahrtrichtung konnte der Lkw durch die Beamten festgestellt und der Kraftfahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden.

Hierbei stellten die Beamten bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,16 Promille fest. Der Führerschein wurde durch die Polizisten sofort sichergestellt und die

Weiterfahrt untersagt. Der 44-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Landesweite Verkehrsüberwachungen 2023 – Abfahrtskontrollen

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Hinsichtlich der landesweiten Verkehrsüberwachungsaktionen 2023 führte die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim am Sonntag zwischen 19-24.00 Uhr Abfahrtskontrollen an mehreren Tank- und Rastanlagen im Rhein-Neckar-Kreis durch. Hierbei wurden die Fahrer des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs auf ihre Fahrtüchtigkeit sowie die Fahrzeuge auf die Verkehrssicherheit überprüft.

Bei den Kontrollen befanden sich 12 Beamte im Einsatz die vorranging die Tank- und Rastanlagen „Am Hockenheimring-West und -Ost“, „Kraichgau-Süd und -Nord“ und „Hardtwald-West und -Ost“ kontrollierten. Hierbei zeigte sich folgendes Ergebnis:

Es wurden 251 Fahrzeuge und 255 Personen kontrolliert

29 Personen standen unter Alkoholeinfluss

8 Fahrer wiesen eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille auf

Die höchste festgestellte Atemalkoholkonzentration lag bei 2,04 Promille

Bei 7 Fahrern wurden polizeirechtliche Maßnahmen zur Verhinderung des Fahrtantritts getroffen

Die Fahrer bekamen die sichergestellten Fahrzeugschlüssel nach dem Nachweis ihrer uneingeschränkten Fahrtüchtigkeit wieder ausgehändigt, um ihre Fahrt fortzusetzen. Die landesweiten Kontrollen mit Blick auf die Verkehrstüchtigkeit und das hier erzielte Ergebnis der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Mannheim zeigen immer wieder, wie wichtig und unerlässlich diese regelmäßigen Kontrollen für die Verkehrssicherheit sind.

Grillkohle führt zu Balkonbrand

Schönau (ots) – In der Nacht zum Sonntag gegen 01:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis, ein Brand auf dem Balkon eines Einfamilienhauses im Erdbeerbuckelweg gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung am Brandort, waren die Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Schönau bereits im Gange.

Es befanden sich 40 Einsatzkräfte und 4 Fahrzeuge im Einsatz. Mutmaßlich wurde das Feuer durch

Grillkohlereste ausgelöst, die einen auf dem Balkon liegenden Müllhaufen in Brand setzte. Die 6 Bewohner des Einfamilienhauses konnten rechtzeitig evakuiert und das Feuer gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Nachdem der Brand gelöscht und das Haus gelüftet worden war, konnten die Bewohner wieder zurückkehren. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

Unbekannte Täter prügeln Paar zu Boden – Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Am Sonntag gegen 01.45 Uhr kam es in einem Parkhaus in der Grundelbachstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen 4 unbekannten männlichen Tätern und einem Paar. Hierbei traten und schlugen die bislang Unbekannten auf einen19-Jährigen ein, bis dieser zu Boden ging. Dort

führte sie ihre Tat weiter fort.

In diesem Zusammenhang machte sich dieLebensgefährtin des 19-Jährigen stark für ihren Freund und forderte die Täterschaft mehrfach auf, von ihrem Freund zurückzutreten. Hierbei wurde sie

jedoch selbst zu Boden gezogen und zog sich leichte Verletzungen zu. Nachdem die vier unbekannten Täter von dem Paar abließen, zogen sie in unbekannte Richtungen davon. Der 19-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Weinheim zu melden, unter: 06201-10030.

Tödlicher Verkehrsunfall eines Motorradfahrers auf der BAB 5 – Unfallzeugen gesucht!

Heddesheim (ots) – Der 30-jährige Fahrer eines Motorrades wurde am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr bei einem Unfall auf der BAB 5, zwischen

dem AK Weinheim und der AS Hirschberg, schwer verletzt und ist nun seinen

Verletzungen erlegen.

Nach aktuellem Erkenntnisstand zum Unfallhergang befuhr der Yamaha-Fahrer den

linken Fahrstreifen der BAB 5 in südlicher Richtung. Nach den bisherigen

Zeugenaussagen wechselte ein bislang unbekannter PKW-Führer plötzlich, ohne den

rückwärtigen Verkehr zu beachten, vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der

Motorradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte die hohe

Geschwindigkeit jedoch nicht abfangen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad

und streifte einen neben ihm fahrenden PKW auf dem rechten Fahrstreifen, stürzte

daraufhin und prallte gegen die Leitplanke.

Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können bzw. die

Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrzeugführer haben, welcher vor dem

Verunglückten den Fahrstreifen wechselte, werden gebeten, sich beim

Verkehrsdienst Mannheim unter 0621/ 47093-0 zu melden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 30-jährige Motorradfahrer nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Unfall mit drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten

BAB 5/Hemsbach (ots) – Am Samstag gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach, ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Audis den linken

Fahrstreifen und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr abbremsen musste.

In der Folge fuhr der Audi einem Mercedes auf, dieser wurde wiederum auf einen Citroen aufgeschoben. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren mit insgesamt 9 Personen besetzt. Die drei Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt und kamen in nahe gelegene Krankenhäuser. Der entstandene Gesamtschaden belief sich auf ca. 37.000 Euro.

Der Audi und Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Hemsbach, die Polizei und der Rettungsdienst, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber. Die Fahrtrichtung Karlsruhe blieb bis etwa 14 Uhr

gesperrt, es bildete sich zeitweise ein Rückstau von bis zu sechs Kilometern. Die Gegenfahrbahn in Richtung Frankfurt war von dem Unfall nicht betroffen, dennoch bildete sich ein Rückstau von etwa vier Kilometern bis zum Autobahnkreuz Weinheim durch Gaffer.