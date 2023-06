Waldbrandgefahr! Lagerfeuer entfacht

Kaiserslautern (ots) – Eine Joggerin meldete am Donnerstag der Polizei über Notruf, dass im Bereich des Humbergturms eine Holzbank brenne. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte ein Lagerfeuer im Wald entfacht. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Sie waren glücklicherweise noch nicht auf die Vegetation oder die Holzbank übergegriffen.

Die Polizei warnt: Kein offenes Feuer im Wald, auf Wiesen oder Feldern! Werfen Sie keine Zigarettenkippen unbedacht weg! Es besteht Waldbrandgefahr! |erf

Polizei schnappt betrügerische Geldabholer – 2x U-Haft

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots) – Im Zusammenhang mit betrügerischen Telefonanrufen ist es der Polizei am Dienstag gelungen, gleich zwei Mittäter solcher Betrugsdelikte festzunehmen. In beiden Fällen handelte es sich um die jeweiligen „Geldabholer“, die unterwegs zu den Opfern waren, um das telefonisch vereinbarte Bargeld und Schmuck in Empfang zu nehmen.

Dank der tatkräftigen Unterstützung eines betroffenen Ehepaares konnte am Nachmittag ein Tatverdächtiger in einem nördlichen Stadtteil geschnappt werden. Das Paar hatte einen Anruf eines falschen Polizeibeamten erhalten, ging zum Schein auf die Geldforderung ein, verständigte aber parallel die echte Polizei.

Weil die Betrüger dachten, ihr Opfer am Haken zu haben, folgten weitere Anrufe, um Einzelheiten für die Abholung des Geldes festzulegen. Als etwas später der „Bote“ die schon sicher geglaubte Beute in den Händen hielt, konnte er von den bereits wartenden Polizisten gestellt werden.

Der 33-jährige Mann wurde am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Kaiserslauterer Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der Beschuldigte machte von seinem Schweigerecht Gebrauch und keine weiteren Angaben zur Sache. Die Ermittlungen dauern an.

Bereits am Vormittag waren Polizeibeamte einem Tatverdächtigen auf die Spur gekommen, der sich im Landkreis aufhielt. Der 19-Jährige konnte schließlich am Mittag im Stadtgebiet gestellt werden. Er räumte ein, an 4 Betrugsdelikten beteiligt gewesen zu sein. Gegen den Mann wurde noch am selben Tag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen und der 19-Jährige anschließend in ein Gefängnis gebracht. |cri

Seniorin bricht durch Dach

Kaiserslautern (ots) – Eine 71-Jährige ist am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet nach einem Sturz aus etwa 6 Metern Höhe verstorben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen brach die Frau durch das Kunststoffdach eines Innenhofs und stürzte in die Tiefe.

Alle Rettungsmaßnahmen von Notarzt und Sanitäter verliefen erfolglos, die 71-Jährige verstarb. Weshalb sich die Frau auf dem Dach aufhielt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |erf

Suche nach vermisster Seniorin endet glücklich

Kaiserslautern (ots) – In einem Seniorenheim im Stadtgebiet wurde eine 88-jährige Bewohnerin vermisst. Ihr Verschwinden wurde am Mittwochabend festgestellt. Die Seniorin ist dement und auf Medikamente angewiesen. Die Polizei suchte bis in die Nacht hinein nach der Frau. Ein Hubschrauber, Drohnen und die Polizeidiensthundestaffel unterstützten den Einsatz.

Die 88-Jährige konnte kurz nach 02 Uhr in einem normalerweise unbewohnten Zimmer des Heims

angetroffen werden. Sie schlief und ist wohlbehalten. |erf

Kreis Kaiserslautern

Mit Lieferwagen rund zwei Meter tief gestürzt

Eulenbis (ots) – Der Fahrer eines Lieferwagens ist am Dienstag mit seinem Fahrzeug rund zwei Meter tief gestürzt. Der 20-Jährige fuhr in der Lindenstraße in eine Grundstückseinfahrt, um dort ein Paket zuzustellen. Anschließend wollte er seine Fahrt fortsetzen. In der Annahme, dass

der Weg über eine kleine Kuppe hinweg ein kurzes Gefälle habe und dann weiterführt, stürzte der 20-Jährige stattdessen mit seinem Wagen in die Tiefe.

Der Fahrer hatte nicht erkannt, dass es sich um eine Stützmauer aus sogenannten Pflanzsteinen handelte. Das Fahrzeug kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 20-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Um den Lieferwagen kümmerte sich ein Abschleppdienst. Die Polizei geht von einem wirtschaftlichen Totalschaden des Fahrzeugs aus. |erf

Einbrecher steigen in Fachgeschäft ein

Trippstadt (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in ein Fachgeschäft in der Straße Am Flörsheimer Ring eingebrochen. Die Täter stiegen über ein Fenster in die Verkaufsräume ein. Die Einbrecher stahlen Bargeld. Mit ihrer Beute machten sie sich auf und davon. Mehrere

Funkstreifen der Polizei fahndeten nach den Dieben.

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und bitten um Hinweise: Wem sind zwischen 23 und 24 Uhr

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in den Tagen vor dem Einbruch möglicherweise Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf