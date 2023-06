Unfallflucht beim Bierkauf

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Donnerstag 08.06.2023 fuhr ein 31-jähriger Ludwigshafener auf ein Tankstellengelände in der Oppauer Straße und kaufte mehrere Flaschen Bier. Als er wieder losfuhr, kollidierte er beim Ausparken seines Autos mit einem abgestellten Fahrzeug und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 zu kümmern.

Wenig später wurde das Fahrzeug des Mannes in Nähe zu seiner Wohnanschrift in Edigheim, festgestellt. Der 31-Jährige wurde durch Polizeikräfte in seiner Wohnung angetroffen. Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,51 Promille. Außerdem gab er an, möglicherweise Kokain konsumiert zu haben. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Einbruch in Gaststätte – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen (08.06.2023), zwischen 05-07:45 Uhr, brach ein Unbekannter in eine Gaststätte im Lagerplatzweg ein. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im genannten Zeitraum im Bereich des Lagerplatzweges verdächtige Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Alkohol und Drogen im Straßenverkehr vom 14.06. bis zum 20.06.2023

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots) – Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Eine Analyse der Verkehrsunfallzahlen im Polizeipräsidium Rheinpfalz verdeutlicht die Notwendigkeit von Kontrollmaßnahmen, um die Senkung der Verkehrsunfallzahlen und auch insbesondere der Anzahl der Unfälle mit Personenschäden zu erreichen.

Während die zurückliegenden Jahre 2020 und 2021 im Zeichen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens standen, näherte sich das Jahr 2022 wieder der uns bekannten „Vor-Corona-Normalität“ an. Dies spiegelt sich auch in der Verkehrsunfallentwicklung wider. In Folge der Aufhebung beschränkender Maßnahmen im öffentlichen, privaten und beruflichen Leben nahm das Gesamtverkehrsaufkommen wieder spürbar zu, worin der wesentliche Grund für die ebenfalls wieder ansteigenden Gesamtverkehrsunfallzahlen liegen dürfte.

So zeigt die Verkehrsunfallstatistik des Polizeipräsidiums Rheinpfalz für das Jahr 2022 erstmals seit 2020 wieder einen Anstieg der Gesamtunfallzahlen. Lag der Wert im Jahr 2021 noch bei 26.903 Unfällen, wurden im Jahr 2022 28.709 Unfälle registriert. Erkennbar ist außerdem, dass Alkohol und Drogen weiterhin relevante Unfallursachen darstellen. Es kam im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz im Jahr 2022 zu insgesamt 623 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. (455 im Jahr 2021) Die Zahl der Verkehrsunfälle, bei denen eine Drogenbeeinflussung unfallursächlich war, belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 110 und blieb damit ähnlich hoch wie im Vorjahr (106 im Jahr 2021). Auch für das Jahr 2023 zeichnet sich ab, dass der Trend aus den Vorjahren fortgesetzt wird. So wurden im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.05.2023 rund 12.000 Verkehrsunfälle polizeilich erfasst. Die Anzahl der Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss liegt bei rund 260, hierbei wurden über 130 Verkehrsteilnehmende verletzt.

Vom 14. Juni bis 20. Juni 2023 finden daher im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche „Alkohol und Drogen“ im Polizeipräsidium Rheinpfalz Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Fahrtüchtigkeitsbeeinträchtigungen im Straßenverkehr statt, wobei der 17. Juni 2023 als Marathontag festgelegt wurde. Schwerpunktmäßig an diesem Marathon-Kontrolltag und innerhalb der Kontrollwoche werden wir unsere Kontrolltätigkeiten in diesem Bereich flächendeckend intensivieren. Mit dieser Aktion wollen wir deutlich auf die Risiken im Straßenverkehr, die sich durch den Alkohol- und Drogeneinfluss ergeben, hinweisen und diese verstärkt in das öffentliche Bewusstsein rücken. Wer unter Alkohol- und / oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmenden. Lassen Sie daher immer Ihr Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind. Vielen Betroffenen ist nicht bewusst, dass im Gegensatz zu Alkohol die konsumierte Droge noch mehrere Tage und abhängig von der Substanz, der Stoffwechseltätigkeit des Konsumenten und der Häufigkeit des Drogenkonsums sogar mehrere Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann und in strafbarer Menge im Körper nachweisbar ist.

„Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!“ So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu .