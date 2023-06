Radfahrer ausgeraubt

Offenbach/Queich (ots) – Ein 65-jähriger Radfahrer befuhr am 07.06.2023 gegen 23:30 Uhr einen Fußweg/Radweg in Offenbach, der von der Friedhofstraße am Friedhof vorbei in die Landauer Straße führt. Auf diesem Weg kamen dem Radfahrer zwei dunkel gekleidete Personen entgegen. Auf gleicher Höhe erhielt der Radfahrer von einem der beiden Personen einen Stoß, worauf er mit dem Fahrrad zu Boden fiel.

Auf dem Boden wurde er festgehalten, die Täter raubten ihm seine Bauchtasche, eine Armbanduhr und flüchteten. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Beide Täter trugen dunkle Jogginghosen und ärmellose, dunkle Kapuzenpullover. Einer hatte trotz Dunkelheit eine Sonnenbrille auf, der zweite trug eine Mütze mit Aufschrift Adidas.

Der Geschädigte schätzt die beiden Personen auf ca. 18-25 Jahre alt. Die Polizei Landau bittet um Zeugenhinweise bezüglich der beiden Personen im Bereich Friedhof und um Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen in der Vor-/und Nachtatphase unter der 06341-287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Herxheim (ots) – Am Mittwoch 07.06.2023 gegen 17:00 Uhr missachtete ein BMW-Fahrer beim Einbiegen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarkts „Im Riegel“ in Herxheim die Vorfahrt eines entgegenkommenden 40-jährigen Motorradfahrers aus dem Kreis Germersheim. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Mehrere Zeugen hatten den Verkehrsunfall beobachtet und kümmerten sich vorbildlich um die Absicherung der Unfallstelle und um den verunfallten Zweiradfahrer.

An dieser Stelle ein großes Lob an die Ersthelfer von der Polizei Landau!