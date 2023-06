Eigentümer nach Fahrraddiebstahl gesucht (Foto)

Speyer (ots) – Im Rahmen einer Personenkontrolle konnte bei einem 58-Jährigen ein Fahrrad festgestellt werden, bei welchem das Eigentumsverhältnis zunächst ungeklärt war. Schlussendlich wurde durch den Mann der Diebstahl des Fahrrades eingeräumt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Victoria Fahrrad.

Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer des Rades nimmt die Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

Speyer (ots) – Am Mittwochmorgen kam es zu insgesamt zwei Verkehrsunfällen zwischen jeweils einem beteiligten Pkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer. In der Maximilianstraße übersah ein Postzusteller beim Wiedereinfahren auf die Fahrbahn einen von links kommenden Radfahrer, welcher hierdurch stürzte und sich leicht verletzte.

In der Auestraße wollte eine 57-Jährige Pkw-Fahrerin vom Industriehof kommend nach links in die Franz-Kirrmeier-Straße abbiegen. Hierbei wurde der von links, auf dem Radweg fahrende, Radfahrer übersehen, wodurch auch dieser stürzte. Der Radfahrer verletzte sich am Kopf und musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Viele schwere Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter: www.ich-trag-helm.de.

Zweiradkontrollen führen zur Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeug

Speyer (ots) – Am Mittwochvormittag wird durch einen aufmerksamen Zeugen eine männliche Person gemeldet, welche augenscheinlich alkoholisiert ein Kleinkraftrad führen und immer wieder umfallen würde. Durch die Polizeibeamten konnte der Mann festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ein Atemalkoholwert von zunächst 2,54 Promille festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Im Rahmen der Fahndung nach dem zuvor genannten Kleinkraftfahrer konnte eine zweite Polizeistreife einen weiteren Kleinkraftradfahrer feststellen. Dieser führte das Zweirad ohne gültige Fahrerlaubnis. Da der Mann bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, wurde das Zweirad sichergestellt.

Einbruchdiebstahl in Barbershop

Speyer (ots) – In der Nacht zum Mittwoch gegen 03:05 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür eines Barbershops in der Auestraße auf. Anschließend entwendete der Täter ca. 150 Euro Bargeld und vier neuwertige Haarschneidemaschinen.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu wenden.