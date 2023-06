Wiesbaden: Die Polizei-News

Verdacht eines verbotenen Fahrzeugrennens, Wiesbaden,

Mainzer Straße, stadteinwärts 06.06.2023, 21.20 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde der Wiesbadener Polizei ein verbotenes Fahrzeugrennen

zwischen zwei Fahrzeugen gemeldet. Ein Fahrer konnte im Rahmen der Fahndung

kontrolliert werden. Gegen 21.20 Uhr wurde der Polizei durch eine Autofahrerin

gemeldet, dass auf der Mainzer Straße ein weißer und ein schwarzer Tesla mit

rasanter Fahrweise stadteinwärts unterwegs seien. Die beiden Fahrzeuge würden

mehrfach die Fahrstreifen wechseln und sich gegenseitig überholen, indem sie

stark beschleunigten. Weiterhin sei es beinahe zum Zusammenstoß mit dem Pkw der

Mitteilerin gekommen, sie habe dies nur durch starkes Abbremsen verhindern

können. Im Rahmen der Fahndung konnte der weiße Tesla durch eine Polizeistreife

an der Ecke Rheinstraße/Adolfstraße angehalten und der 23-jährige Fahrer sowie

dessen 20-jähriger Beifahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Der schwarze

Tesla wurde nicht mehr angetroffen. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des

Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Der weiße Tesla, der

Führerschein des Fahrers sowie die Mobiltelefone beider Fahrzeuginsassen wurden

sichergestellt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Geschädigte sowie weitere Zeuginnen

oder Zeugen der rücksichtslosen und gefährlichen Fahrweise, sich unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Wertsachen aus Autos gestohlen,

Wiesbaden, 05.06.2023 bis 06.06.2023,

(pl)Drei Personen mussten in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass

Wertgegenstände besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten.

Ein Mann hatte seinen Pkw am Montagabend gegen 18.15 Uhr auf dem Waldparkplatz

an der K 657 zwischen Igstadt und Medenbach geparkt und einen Rucksack sowie

einen Schulranzen im Innenraum belassen. Als er gegen 19.45 Uhr wieder zu seinem

Fahrzeug zurückkehrte, war beides verschwunden. In der Nacht zum Dienstag

schlugen Autoaufbrecher dann in der Waldstraße zu und entwendeten aus dem

Innenraum eines abgestellten Pkw eine Uhr sowie Bargeld. Auch in der

Schachtstraße musste ein Autofahrer am Dienstagmorgen den Diebstahl seiner

Geldbörse aus dem geparkten Fahrzeug feststellen. Er hatte seinen Wagen am

Montagmorgen in der Schachtstraße abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Motorradfahrer schwer verletzt,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, 06.06.2023, 18.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend wurde ein 46-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in

der Äppelallee schwer verletzt. Der 46-Jährige war gegen 18.30 Uhr mit seiner

Harley-Davidson auf der Äppelallee in Fahrtrichtung Biebrich unterwegs, als er

beim Anfahren bei einer grünen Ampel die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Er kollidierte daraufhin mit einer Verkehrsinsel und stürzte zu Boden. Die nun

führerlose Maschine kollidierte im weiteren Verlauf noch mit zwei Autos und kam

dann zum Stillstand. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde zur Behandlung in

ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall verursachte Gesamtschaden beläuft

sich auf rund 16.500 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Polizei nimmt flüchtende Einbrecherin fest, Walluf,

Nieder-Walluf, Fliederstraße, Dienstag, 06.06.2023, 15:20 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag gelang es der Polizei, eine Einbrecherin auf der

Flucht festzunehmen, sie sitzt nun in Untersuchungshaft. Gegen 15:20 Uhr meldete

sich die Bewohnerin eines Einfamilienhauses im Wallufer Fliederweg bei der

Polizei, da sie soeben eine Einbrecherin verschreckt habe. Weiterhin schilderte

sie, dass sie zuvor ungewöhnliche Geräusche aus Richtung ihrer Eingangstür

vernommen und daraufhin nach dem Rechten geschaut habe. Dort stieß sie auf eine

ihr unbekannte Frau, welche sich mit einem Gegenstand von außen an der Tür zu

schaffen gemacht habe. Beim Erblicken der Mitteilerin habe die Einbrecherin die

Beine in die Hand genommen und sei in Richtung des Erikawegs geflüchtet. Sofort

wurden mehrere Polizeistreifen nach Walluf entsandt, eine von ihnen hatte

Erfolg. So trafen die Beamten eine auf die zuvor übermittelte Beschreibung

passende, 36 Jahre alte Frau aus Wiesbaden an. Eine Überprüfung der Personalien

zeigte, dass die Kontrollierte bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher

Delikte in Erscheinung getreten war. Weiterhin konnte bei ihr Einbruchswerkzeug

vorgefunden und sichergestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft

wurde die 36-Jährige in Gewahrsam genommen und am heutigen Tag dem Haftrichter

vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

E-Roller vor Schwimmbad entwendet,

Niedernhausen, Quellenweg, Montag, 05.06.2023, 16:00 Uhr bis 19:20 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde ein vor einem Schwimmbad im Quellenweg in

Niedernhausen abgestellter E-Roller zum Objekt der Begierde von Dieben. Während

sich des Besitzer des schwarzen Rollers der Marke „Shift“ zwischen 16:00 Uhr und

19:20 Uhr im kühlen Nasse vergnügte, entwendeten die Unbekannten den mit einem

Schloss an einem Fahrradständer gesicherten Scooter.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein erbittet Hinweise unter der

Rufnummer (06126) 9394-0.

Betrüger spielen Hilfsbedürftigkeit vor, Idstein, Dienstag, 06.06.2023

(fh)Mittels betrügerischen Kontaktaufnahmen via SMS und WhatsApp wurde in der

vergangenen Woche eine Frau aus Idstein um Bargeld betrogen. Wie beim

klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer

namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas

von einem kaputten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen

bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen

Familienmitglieds, die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend

Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking

möglich sei. Sie bitten daher, einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Es sei

sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte

die Geschädigte eine Überweisung von knapp 1.500 Euro und musste später

feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Familienmitglieder Sie um Geld bitten,

dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld

an fremde Personen.

Diebe suchen Kellerräume auf,

Idstein, Am Rödchen, Montag, 05.06.2023, 21:00 Uhr bis Dienstag, 06.06.2023,

08:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag wurden in der Straße „Am Rödchen“ in Idstein in

gleich zwei Keller von Mehrfamilienhäusern eingebrochen. In beiden Fällen gingen

die Unbekannten zwischen 21:00 Uhr am Montag und 08:30 Uhr am Dienstag wohl nach

demselben Prinzip vor. So betraten sie mutmaßlich beide Mehrparteienhäuser über

die Tiefgaragen und verschafften sich von dort aus Zutritt zu den Kellerräumen.

Dort wurden sie fündig und entwendeten, nachdem sie zuvor ein Vorhängeschloss

aufgebrochen hatten, ein E-Bike im Wert von knapp 5.000 Euro. Mit ihrer Beute

gelang den Unbekannten im Anschluss die Flucht.

Hinweise zu beiden Taten werden von der Polizeistation Idstein unter der

Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

Fahrzeug rollt Berg hinab und verletzt Fußgänger, Rüdesheim, Grabenstraße,

Dienstag, 06.06.2023, 19:45 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde ein Fußgänger in Rüdesheim von einem nicht

auszureichend gegen das Wegrollen gesicherten Fahrzeug getroffen und verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge parkte eine 62-Jährige ihren Opel gegen 19:45 Uhr am

Fahrbahnrand der Grabenstraße und stieg, ohne die entsprechende Handbremse

auszureichend gezogen zu haben, aus ihrem Fahrzeug aus. Daraufhin rollte der

unbesetzte Pkw den Hang der Grabenstraße hinab und stieß dort nach einigen

Metern gegen einen 34-jährigen Fußgänger. Dieser wurde glücklicherweise nur im

Bereich der Beine leicht verletzt. Ein Sachschaden entstand nicht.

Achten Sie, besonders an bergigen Straßen, Abhängen oder Steigungen stets darauf

vor dem Verlassen des Fahrzeugs einen Gang einzulegen und die (manuelle oder

elektronische) Handbremse zu betätigen. Wegrollende Fahrzeuge können zu einer

großen Gefahr werden!