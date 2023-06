Main-Taunus: Die Polizei-News

Zwei Jugendeinrichtungen Ziel von Vandalismus, Eschborn, Dörnweg, Montag, 05.06.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 06.06.2023, 06:00 Uhr,

(da)Gleich zweimal gerieten in den vergangenen Tagen Jugendeinrichtungen im Dörnweg in Eschborn ins Visier von Einbrechern. Im Zeitraum von Montag, 05.06.2023, 19:30 Uhr bis Dienstag, 06.06.2023, 06:00 Uhr suchten die Unbekannten das Aufenthaltsgebäude eines Abenteuerspielplatzes sowie das unmittelbar in der Nähe befindliche Jugendzentrum auf dem Gelände einer Schule heim. In beiden Fällen durchwühlten sie die Innenräume, nachdem sie sich zuvor gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Hierbei hatten es die Diebe auf Elektronikartikel abgesehen. Mit einer Beute von knapp 1.500EUR ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht. Der Sachschaden dürfte ebenso hoch sein. Die Kriminalpolizei bittet nun unter 06196 / 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen einbringen, so gibt es hierzu nun das „Sicherheitsportal Hessen“. Sei es eine flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt – die Meldestelle Hessen gegen Hetze – die Polizeiliche Onlinewache – den kommunalen Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

Trickdiebe im Parkhaus unterwegs,

Hofheim, Chinonplatz, Dienstag, 06.06.2023, 15:25 Uhr

(da)Am Dienstag gelangten Trickdiebe durch geschickte Ablenkungsmanöver an die Handtasche einer 79-jährigen Hofheimerin. Diese hatte ihren PKW gerade im Parkhaus am Chinonplatz geparkt, als sie von einer ihr unbekannten, männlichen Person angesprochen wurde. Während der Mann die Dame geschickt in ein Gespräch verwickelte und somit ablenkte, näherte sich eine weitere Person dem Fahrzeug, öffnete die hintere Beifahrertür und stahl die auf der Rückbank befindliche Handtasche. Danach entschwanden beide Diebe in unbekannte Richtung. Im Nachgang konnte die Dame einen der beiden Diebe als männlich, groß mit kräftiger Statur und ca. 30-40 Jahre alt beschreiben. Er war mit einer weißen kurzen Hose, weißem T-Shirt und weißer Baseball-Kappe bekleidet und hatte einen dunklen Schnurrbart.

WhatsApp-Betrug – Hilfsbereitschaft erneut ausgenutzt, Liederbach, Dienstag, 06.06.2023, 14:00 Uhr

(da)Am Dienstag nutzten WhatsApp-Betrüger die Hilfsbereitschaft eines 73-Jährigen aus Liederbach aus. Bei dieser Betrugsmasche erhalten Sie eine Nachricht von einer Ihnen unbekannten Nummer. Die Nachrichten und der daran anknüpfende Gesprächsverlauf verlaufen immer nach dem gleichen Muster. Das Gegenüber, ein vermeintlicher Familienangehöriger, gibt zunächst an, man habe das Handy verloren oder es sei zu Bruch gegangen. Somit erklärt sich die neue Telefonnummer. Nach einem kurzen Vorgespräch bitten die Betrüger dann um die Überweisung von Geldbeträgen an meist ausländische Konten. Als Grund nennen sie nicht bezahlte Rechnungen oder ähnliche Geldsorgen. Nun traf es einen Liederbacher, der lediglich seiner Enkelin unter die Arme greifen wollte und nun durch eine solche Überweisung einen vierstelligen Betrag an die Betrüger verloren hat.

Sollten Sie Fragen zu aktuellen Betrugsmaschen haben, wenden Sie sich an das Sachgebiet Prävention der Polizeidirektion Main-Taunus (praevention-pdmt.ppwh@polizei.hessen.de) oder für eine telefonische Beratung unter 06192 / 2079-231 an den Polizeilichen Berater Polizeioberkommissar Jürgen Seewald.

Polizei warnt vor falschen SMS Ihres Bankinstituts, Flörsheim, Montag, 05.06.2023

(da)Betrüger haben es weiterhin auf Ihre Bankdaten abgesehen. Hierzu nutzen Sie nicht nur E-Mails sondern auch SMS. In diesen Nachrichten wird Ihnen vermeintlich von Ihrer Bank mitgeteilt, dass die Zugangsdaten Ihrer Online-Banking-Funktion abgelaufen sind. Sie werden dann mit einem Link auf eine Internetseite weitergeleitet, die dem Internetauftritt Ihrer Bank zum Verwechseln ähnlich sieht und aufgefordert, Ihre aktuellen Zugangsdaten einzugeben. Sind die Zugangsdaten eingegeben, haben die Betrüger leichtes Spiel und Zugriff auf Ihr Erspartes. So auch im konkreten Fall am Montag in Flörsheim. Hier wurde eine Frau um einen dreistelligen Geldbetrag gebracht. Sie konnte womöglich noch Schlimmeres verhindern, indem sie zeitnah ihr Konto sperren ließ. Die beschriebene Masche wird immer häufiger und in vielfältiger Art und Weise eingesetzt. Es kann sich nicht nur um eine vermeintliche Mitteilung Ihrer Bank handeln. Auch auf digitalen Verkaufsportalen oder Tauschbörsen sind immer wieder verfälschte E-Mails im Umlauf, die sich mit Verlinkungen zu täuschend echten Internetauftritten Zugriff auf Ihr Konto verschaffen wollen. Die Polizei rät hier ausdrücklich, niemals Zugriffdaten oder Daten Ihrer Kreditkarten auf solchen verlinkten Internetseiten einzugeben. Nutzen Sie immer die Ihnen vertrauten Möglichkeiten Ihres Geldinstituts oder Bezahldienstes.

Katalysatordiebstahl in Okriftel,

Hattersheim-Okriftel, Feldbergstraße, Dienstag, 06.06.2023, 12:00 – 17:45 Uhr

(da)Am Dienstag entwendeten Unbekannte den Katalysator eines PKW in Hattersheim-Okriftel. Das Fahrzeug, ein Opel Astra, war von 12:00 Uhr bis 17:45 Uhr in der Feldbergstraße abgestellt gewesen, als sich der oder die Täter an ihm zu schaffen machten und den Katalysator im Wert von ca. 1.000EUR ausbauten. Einer Zeugin ist in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug mit einem vermutlich bulgarischen Kennzeichen aufgefallen, dass im Tatzeitraum mehrfach durch das Wohngebiet fuhr. Der Fahrer des PKW wird als männlich, 40-50 Jahre alt mit dunkelblonden Haaren und Dreitagebart beschrieben. Ob ein Zusammenhang zu der Tat besteht, bedarf hier noch weiterer Ermittlungen. Ihre Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Hofheim unter 06192 / 2079-0 entgegen.