E-Scooter-Fahrerin verletzt sich bei Zusammenstoß mit PKW

Bad Kreuznach (ots) – Am heutigen Dienstag kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Die 24-Jährige befuhr mit ihrem E-Scooter den Radweg von Hackenheim nach Bad Kreuznach, als plötzlich ein PKW von einem Feldweg kommend den Radweg queren wollte. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte die E-Scooter-Fahrerin über die Motorhaube des PKW und verletzte sich.

Sie wurde durch den hinzugezogen Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers, musste die an die Unfallstelle angrenzende

L412 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.

Blitzer-App und Drogeneinfluss

A 61/Daxweiler (ots) – Im Rahmen der Streife stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 6.6.2023 gegen 1 Uhr auf der A 61 bei Daxweiler beim Vorbeifahren an einem Kleintransporter eine in Betrieb befindliche Blitzerwarn-App fest. Diese war auf einem im Innenraum in einer Halterung befindlichen Smartphone erkennbar.

Bei der folgenden Kontrolle des 29-jährigen Fahrers auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hunsrück Ost waren bei diesem zudem noch Anzeichen auf Drogeneinfluss zu erkennen. Ein Vortest

verlief positiv. Der 29-Jährige musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwarten nun diverse Anzeigen und mindestens ein Fahrverbot.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim