Fahrrad nach Hause geschoben

Kaiserslautern (ots) – Den sprichwörtlich „richtigen Riecher“ hatten Polizeibeamte am Montag 05.06.2023 in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Eine Streife war hier gegen 22 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der gerade auf sein Fahrrad steigen wollte. Weil die Beamten den Eindruck hatten, dass der Unbekannte unter Alkoholeinfluss steht, stoppten sie ihn noch vor Fahrtantritt

und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Die „Alkoholfahne“ des 57-Jährigen sprach für sich, und ein Atemtest bestätigte den Verdacht: Er hatte einen Pegel von 2,32 Promille. Dem Mann wurde deshalb „empfohlen“, sein Fahrrad nach Hause zu schieben, und ihm erklärt, dass er eine Trunkenheitsfahrt begeht, falls er sich aufs Rad setzt und losfährt. Der 57-Jährige zeigte sich einsichtig und schob seinen Drahtesel nach Hause. |cri

Einbrecher entsorgen aufgebrochenen Tresor

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter sind zu Wochenbeginn in ein Lokal im Altstadt-Bereich eingestiegen. Der Einbruch fiel auf, nachdem Zeugen am Montagmorgen in der Erbsengasse einen aufgebrochenen Tresor fanden. Erste Ermittlungen führten die Polizeibeamten dann zu dem Lokal, das einen Hintereingang in der Unionstraße hat.

Hier stellten die Beamten eine aufgehebelte Tür fest. Weitere Überprüfungen ergaben, dass die Täter aus einem Büroraum, der zu dem Lokal gehört, einen Tischtresor stahlen. Darin befanden

sich unter anderem Gutscheine und Wechselgeld. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Die Tatzeit dürfte nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen Sonntag 19.40 Uhr und Montag 07.05 Uhr, liegen. Zeugen, denen in diesem Zeitraum im Bereich zwischen Unionstraße-Rittersberg Steinstraße-Erbsengasse verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Zigarettenkippe löst Mülleimer-Brand aus

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Brand am Montagabend in der Merkurstraße. Hier hatte gegen 21 Uhr an einer Tankstelle der Inhalt eines Mülleimers angefangen zu brennen. Die Ursache: Eine weggeworfene, noch glimmende Zigarettenkippe.

Den Beobachtungen einer Zeugin zufolge, hatte ein Autofahrer, der an der Tankstelle eines Supermarktes seinen Pkw betankte, die Zigarette in den Eimer geworfen.

Anschließend entwickelte sich der Brand.

Glück im Unglück: Es handelte sich um einen brandfesten Mülleimer, so dass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte und es zu keinen größeren Schäden kam. Nach dem gedankenlosen Verursacher wird dennoch gesucht. Ob sein Verhalten strafrechtlich relevant ist, muss geprüft werden. |cri

E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Pkw

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer sind sich am Montag 05.06.2023 in der Königstraße in die Quere gekommen. Der Rollerfahrer trug Verletzungen davon. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 19 Uhr zu dem Zusammenstoß, als die 58-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel Astra aus der Orffstraße kommend sich langsam über den dortigen Bürgersteig in Richtung Königstraße vortastete.

Der 26-jährige E-Scooter-Fahrer fuhr auf dem Bürgersteig und war entgegengesetzt der

Fahrtrichtung von der Brandenburger Straße kommend in Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße unterwegs. Er prallte vorne rechts gegen den Pkw, schlug dann auf der Motorhaube auf und stürzte anschließend zu Boden. Dabei zog sich der junge Mann Schürfwunden an Händen und Armen zu.

Sowohl der Pkw als auch der E-Scooter wurden beschädigt. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Auto mutwillig beschädigt und Polizisten beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Sein Verhalten hat einem jungen Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend gleich mehrere Strafanzeigen eingebracht. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung an Fahrzeugen sowie wegen Beleidigung ermittelt.

Zeugen verständigten gegen 19.30 Uhr die Polizei, weil der Mann in der Richard-Wagner-Straße herumpöbelte. Die ausgerückte Streife konnte den Randalierer vor Ort direkt ausfindig machen und einer Kontrolle unterziehen.

In unmittelbarer Nähe des 26-Jährigen lag der abgetretene Außenspiegel eines Pkw auf dem Bürgersteig. Darauf angesprochen, gab der Mann zu, für die Beschädigung verantwortlich zu sein.

Während der weiteren Maßnahmen wurde der 26-Jährige zusehends aggressiver, schrie herum und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Ihm wurde deshalb ein Platzverweis für den Innenstadtbereich und den Bahnhofsvorplatz bis zum nächsten Morgen erteilt und ihm auch die möglichen Konsequenzen erläutert, falls er sich nicht daran hält. |cri

Gestohlene EC-Karte zum Bezahlen genutzt

Kaiserslautern (ots) – Wie wichtig es ist, seine EC-Karte nach einem Verlust oder Diebstahl sofort sperren zu lassen, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet am Montag bewusst geworden. Der 44-Jährige meldete sich am Nachmittag bei der Polizei, nachdem ihm unbefugte Abbuchungen von seinem Bankkonto aufgefallen waren. Die EC-Karte, die für die Abbuchungen verwendet wurde, war dem Mann übers Wochenende gestohlen worden.

Wie der 44-Jährige zu Protokoll gab, waren unbekannte Täter in der Berliner Straße in sein geparktes Auto eingedrungen und hatten aus dem Innenraum mehrere Dokumente sowie die EC-Karte gestohlen. Die Karte setzten die Unbekannten dann zum Kauf von Lebensmitteln an verschiedenen Automaten in Kaiserslautern ein.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnacht, 1 Uhr, und Montagmittag, 13 Uhr. Der Pkw stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 45. Aufbruchspuren wurden an dem Wagen nicht gefunden. Der 44-Jährige konnte nicht sicher sagen, ob er das Fahrzeug verschlossen hatte.

Hinweise auf verdächtige Personen, die in der fraglichen Zeit in der Berliner Straße aufgefallen sind, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Taschendiebstahl – Wer hat das Handy gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Einen Taschendiebstahl zeigte eine 24-jährige Frau am Montag 05.06.2023 bei der Polizei an. Dort gab sie zu Protokoll, dass ihr Handy aus der Handtasche gestohlen wurde. Demnach besuchte sie gegen 12 Uhr ein Nagelstudio in der Mall. Während der Behandlung legte die junge Frau ihre Handtasche neben ihrem Stuhlbein ab.

Als die Dame um 13:30 Uhr fertig war und zahlen wollte, stellte sie fest, dass das Smartphone weg war. Auch eine Absuche zusammen mit den Angestellten des Nagelstudios blieb ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei um Mithilfe.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Wer hat am Montagabend etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Montag 05.06.2023 in der Innenstadt unterwegs waren und zwischen 21.55-22.30 Uhr Auseinandersetzungen in der Fruchthallstraße oder am Willy-Brandt-Platz beobachtet haben.

Zwei Jugendliche, 16 und 17 Jahre alt, gaben bei der Polizei zu Protokoll, dass sie kurz vor 22 Uhr in der Fruchthallstraße von zwei Unbekannten angesprochen wurden. Sie wollten die Bauchtasche des 16-Jährigen haben. Als sich der Junge weigerte, rissen ihm die Täter die Tasche gewaltsam vom Körper.

Der Jugendliche und sein Begleiter flüchteten anschließend in einen nahe gelegenen Supermarkt. Von dort konnten sie beobachteten, wie sich die beiden Täter zusammen mit weiteren Begleitpersonen entfernten. Nach einer Weile verließen auch die beiden Jungen den Supermarkt wieder und liefen in Richtung Willy-Brandt-Platz weiter.

Dort trafen sie allerdings erneut auf die Gruppe um die beiden unbekannten Täter und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei erlitten die beiden Jugendlichen Verletzungen. Ein Zeuge, der die Szene beobachtete, verständigte die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streife hatte sich die Gruppe mit den Tätern jedoch schon aus dem Staub gemacht.

Von ihnen ist lediglich bekannt, dass es sich um 3 blonde und 2 dunkelhaarige Männer gehandelt haben soll. Alle hätten Deutsch gesprochen.

Von der ersten „Begegnung“ mit den Haupttätern konnten die beiden Jugendlichen sagen, dass einer der Männer etwa 20 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter groß ist. Er soll kurze Haare haben, die an den Seiten kahlrasiert sind. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einem blauen T-Shirt.

Näheres ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nehmen die beiden Kaiserslauterer Stadtinspektionen unter den Tel: 0631 369-2150 oder -2250 entgegen.

Kreis Kaiserslautern

Beim Überholen Motorrad übersehen

Heiligenmoschel (ots) – Eine Schrecksekunde erlebte ein Motorradfahrer am späten Montagabend auf der L388 zwischen Heiligemoschel und Schneckenhausen. Gegen 21Uhr fuhr der 25-Jährige mit seiner KTM Super Duke in Richtung Schneckenhausen. Ihm kam dabei ein Bus entgegen. Einem dahinter fahrenden Pkw-Fahrer war der Omnibus wohl zu langsam, weswegen er zum Überholen ansetzte. Den Kradfahrer übersah er. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, wich das Zweirad in Richtung Straßengraben aus.

Die KTM kam von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Der Fahrer blieb hierbei aber zum Glück unverletzt. Der unbekannte Autofahrer blieb nicht stehen und fuhr davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen einer Unfallflucht und bittet Passagiere des Linienbusses, die gegebenenfalls Hinweise auf den silbernen Pkw geben können, sich bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. Die ist unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu erreichen. |kfa