Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: In Fahrradladen eingebrochen

Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Samstag (03.06.23) Zugang zu einem Fahrradgeschäft im Bad Nauheimer Eleonorenring. Um in das Gebäude zu gelangen hatte man zuvor das Glas der Eingangstür zertrümmert. Ob etwas entwendet wurde steht bislang nicht fest. Anwohner waren auf die Tat aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Daraufhin war eine dunkel gekleidete Person eilig in Richtung Tankstelle davongerannt. Der hinterlassene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Friedberger Polizei zu melden.

Bad Nauheim: Mercedes ausgeräumt

Nicht schlecht dürfte der Eigentümer eines schwarzen Mercedes gestaunt haben, als er am späten Sonntagvormittag (04.06.23) zu seinem PKW kam und feststellen musste, dass Straftäter sich an diesem zu schaffen gemacht hatten. Zwischen Mitternacht und 11.40 Uhr schlugen die Kriminellen eine Seitenscheibe des in der Max-Planck-Straße parkenden CLA ein und entwendeten aus diesem große Teile der Innenausstattung. So fehlten neben Lenkrad und Armaturenbrett auch die beiden vorderen Sitze sowie die komplette Rückbank. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, denen in Höhe der Hausnummer 8 verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Wölfersheim: 18-Jähriger prallt gegen Baum

Friedberg (ots)

Auf der Landstraße zwischen Wohnbach und Wölfersheim kam es am frühen Sonntagmorgen (04.06.23) zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen ein 18-jähriger Autofahrer schwere Verletzungen erlitt, sodass er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Heranwachsende wenige Minuten vor 5 Uhr auf der L3354 zwischen Wohnbach und Wölfersheim unterwegs, als er im Kurvenbereich von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr einen Leitpfosten und prallte seitlich gegen einen Baum, bevor der schwarze Ford schließlich zum Stehen kam.

Da der Verdacht bestand, dass der Wetterauer unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte, ordnete die Polizei die Entnahme einer Blutprobe an. Der völlig demolierte PKW musste abgeschleppt werden.

Butzbach: Brand eines Mehrfamilienhauses – Kripo ermittelt

In der Nacht zu Sonntag (04.06.2023) brannte ein Mehrfamilienhaus in der Pohl-Gönser Straße. Die dort gemeldeten 20 Bewohner blieben unverletzt. Unter anderem am Gebälk entstanden Schäden in sechsstelliger Höhe.

Die Frage, warum das Feuer, zu welchem Feuerwehr und Polizei gegen 3.15 Uhr gerufen wurden, im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen von Brandursachenermittlungen hatten sich vor Ort Hinweise auf vorsätzliche Verursachung ergeben.

Die Wetterauer Kriminalpolizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06031/6010.