Jugendliche Rollerdiebe

Frankfurt-Eschersheim (ots)-(di) – Sonntagnacht 04. Juni 2023, scheiterten 2 jugendliche Rollerdiebe an einem Kleinkraftrad. Sie wurden durch eine Anwohnerin aufgeschreckt und flüchteten ohne Beute. Eine Anwohnerin wurde gegen 00:00 Uhr in der Straße „Im Mellsig“ darauf aufmerksam wie sich 2 Unbekannte an einem Roller vor dem Mehrfamilienhaus zubschaffen machten und alarmierte daraufhin die Polizei.

Noch bevor die Polizisten eintrafen, entfernten sich die beiden Täter jedoch vom Tatort ohne den Roller. Der verständigte Besitzer stellte fest, dass das Lenkerschloss beschädigte wurde. Aufgrund der Personenbeschreibung gelang es den Beamten die beiden Rollerknacker noch in der Nähe des Tatortes festzunehmen.

Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten Rollerdiebstahls verantworten. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Einbruchsdiebstahl

Frankfurt-Westend (ots)-(fue) Ein bislang unbekannter Täter schlug am Sonntag 04.06.2023 gegen 03 Uhr, die Glasscheibe eines Lokales in der Palmengartenstraße ein. Der Täter entwendete etwa 25 Flaschen hochwertigen Wein im Wert von mehreren tausend Euro.

Anhand der Videoaufnahmen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 40-60 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Schlanke Figur, Glatze mit Haarkranz. Trug eine Stirnlampe, eine Mund- Nasenbedeckung, ein Sakko und eine Baseballmütze.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 069-75552199 zu melden.

