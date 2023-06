Festnahme und Durchsuchungen wegen Handels mit Cannabisprodukten

Germersheim (ots) – Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalinspektion Landau führen derzeit ein Verfahren gegen mehrere Personen aus dem Landkreis Germersheim wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Cannabisprodukten in nicht geringer Menge.

Bereits am Mittwoch 10.05.2023, waren 2 Männer im Alter von jeweils 20 Jahren festgenommen worden, gegen die sich der Verdacht verdichtet hatte, dass sie als Mitglieder der Bande mit Cannabis in nicht geringer Menge Handel treiben. Bei der Festnahme der beiden Männer waren 36 kg Marihuana mit einem geschätzten Straßenverkaufswert von ca. 300.000 EUR aufgefunden und beschlagnahmt worden.

Beide Beschuldigte wurden am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Haftbefehle erließ. Die Männer befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Am Mittwoch 31.05.2023, wurde ein weiteres Bandenmitglied, ein 19-jähriger Mann, festgenommen und dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau wegen des dringenden Verdachts des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftbefehl. Auch der 19-jährige kam in Untersuchungshaft.

Zudem wurden gestern aufgrund von von der Staatsanwaltschaft Landau erwirkten Durchsuchungsbeschlüssen gegen weitere Verdächtige 11 Objekte in der Südpfalz sowie im Regierungsbezirk Karlsruhe durchsucht. Hierbei konnten u.a. mehrere hundert Gramm Marihuana, scharfe Munition und ein hoher 4-stelliger Geldbetrag aufgefunden werden.

Streifenwagen Vorfahrt genommen und geflüchtet

Rülzheim (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Germersheim die Bundesstraße 9. Bei der Ausfahrt Rülzheim Nord wechselte ein 20-jähriger Autofahrer unvermittelt den Fahrstreifen und gefährdete dadurch die Polizisten, die einen Unfall im letzten Moment verhindern konnte.

Im Anschluss sollte der Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, woraufhin er zu flüchten versuchte. Kurze Zeit später konnte er kontrolliert werden. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell gefunden. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Vorsicht bei der Unkrautbekämpfung – Erhöhte Brandgefahr mit Gasbrennern

Kuhardt (ots) – Gestern kam es in Kuhardt zu einem Heckenbrand, nachdem ein Anwohner Unkraut mittels eines Gasbrenners entfernen wollte. Wir wollen an dieser Stelle nochmals vor dieser Methode warnen. Bei den aktuellen Witterungen kommt es sehr schnell zu Bränden.

Die Hecke konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden.

B9 nach LKW Unfall gesperrt

Lingenfeld (ots) – Am frühen Donnerstag 01.06.2023 kam es auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Lingenfeld Süd und Nord zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Bundesstraße in nördliche Richtung, als nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt an der vorderen Bereifung auftrat.

Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Gespann und kollidierte mit der Leitplanke. Die Bundesstraße musste kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Mittlerweile ist die Fahrbahn in Richtung Süden wieder befahrbar. Die Bergungsarbeiten in der Gegenrichtung werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Brand einer Lagerhalle

Kandel (ots) – Am Abend des 31.05.2023 geriet gegen 17:30 Uhr, die Lagerhalle eines Gemüsebetriebes aus bislang unklarer Ursache in Brand. Es kam zu keinen Verletzten. Die Höhe des Sachschadens befindet sich im mittleren 6-stelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.