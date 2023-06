Hund nach Beißvorfall sichergestellt

Nach einem Beißvorfall mit einem Hund am Donnerstag 01.06.2023, hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) das Tier sichergestellt. Die Polizei bat den KVD gegen 01 Uhr morgens um Anfahrt der Wohnung in Nord/Hemshof, in welcher sich der Vorfall ereignet hatte. In Folge starken Alkoholkonsums sei die 54-jährige Bewohnerin des Apartments mit ihren dort eingeladenen Gästen in Streit geraten, wobei der Hund der Rasse Cane Corso einer Bekannten der Frau in den Kopf gebissen habe.

Die Polizei rief einen Krankenwagen, um die Wunde der Geschädigten in einem Krankenhaus behandeln zu lassen, was diese jedoch ablehnte. Beim Eintreffen der KVD-Einsatzkräfte befanden sich die offensichtlich angetrunkene 54-jährige Frau sowie ihr stark alkoholisierter Sohn und der Hund in der Wohnung.

Die Hundebesitzerin schien nicht in der Lage zu sein, sich adäquat um den Hund zu kümmern.

Zudem zeigte sich die 54-jährige uneinsichtig und versuchte, den Vorfall herunterzuspielen. Es erfolgte die Sicherstellung des Hundes, den die Tierrettung der Berufsfeuerwehr ins Tierheim brachte.

Lkw flüchtet nach Unfall – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 30.05.2023 gegen 12:45 Uhr, fuhr ein Lkw an der Kreuzung Lichtenbergstraße/Wredestraße 2x rückwärts auf das hinter ihm stehende Auto einer 38-Jährigen. Der Lkw fuhr dann vom Unfallort weg, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern.

Eine unbekannte Zeugin konnte das Kennzeichen notieren und es der 38-jährigen Autofahrerin geben. Der flüchtige Lkw soll ein polnisches Kennzeichen gehabt haben, er sei weiß gewesen und hatte auf der Rückseite gelbe senkrechte Streifen.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben, insbesondere die Zeugin die das Kennzeichen notierte, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Auffahrunfall verursacht Verletzungen und hohen Sachschaden

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 31.05.2023 gegen 12:00 Uhr, war ein 24-jähriger Autofahrer auf der Maudacher Straße in Fahrtrichtung Mutterstadt unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Aufgrund entgegenkommenden Verkehrs musste er auf der Fahrbahn anhalten.

Eine in gleicher Richtung fahrende 59-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das Heck des wartenden Autos auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Einbruch in Möbelhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 31.05.2023 verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände eines Einrichtungshauses in der Bruchwiesenstraße und entwendeten auf dem Außengelände abgestellte Gartenmöbel im Wert von knapp 1.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Bruchwiesenstraße festgestellt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Wohnungsbrand in Ludwigshafen Mitte

Ludwigshafen (ots)-(JD) – Am 01.06.2023 um 11:06 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Bismarckstraße im Ludwigshafener Stadtzentrum gerufen. Aufgrund mehrerer Notrufe wurde noch während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte die Alarmstufe erhöht und weitere Feuerwehrleute von allen drei Wachen der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen alarmiert.

Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Brand im obersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses vor. In der Wohnung waren keine Personen mehr. Der Brand wurde durch einen Trupp im Innenangriff unter Atemschutz gelöscht und die Wohnung belüftet. Für die Nachlöscharbeiten wurde das Brandgut mit Unterstützung eines Krans und einer Mulde des Technischen Hilfswerks aus dem Brandraum entfernt, auf Erdgleiche transportiert und abgelöscht.

Die Wohnung ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Einheit Maudach der Freiwilligen Feuerwehr Ludwigshafen übernahm parallel den Stadtschutz und die Versorgung der Einsatzkräfte.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 41 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Maudach, der Rettungsdienst mit 4 Fahrzeugen, die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr des Arbeiter Samariter Bundes, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Leitende Notarzt, das Technische Hilfwerk Ludwigshafen, die Polizei, die Wirtschaftsetriebe Ludwigshafen und die Technischen Werke Ludwigshafen.

Trickbetrüger erbeuten Bargeld

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 30.05.2023 wurde ein 80-jähriger Ludwigshafener Opfer von Taschendieben. Gegen 19:00 Uhr war der Mann zu Fuß in der Schützenstraße unterwegs, als ihn auf Höhe eines dortigen Supermarktes ein junger Mann auf einer ihm unbekannten Sprache ansprach. Der Mann legte den Arm um den Senior und begann mit ihm zu tanzen.

Eine weitere Person lief in Richtung der Szenerie und kam dem Ludwigshafener sehr nahe. Daraufhin entfernten sich beide Männer zu Fuß. Der 80-Jährige bemerkte sofort, dass ihm seine Geldbörse aus der Hosentasche entwendet wurde, konnte die Männer jedoch nicht mehr auffinden.

Er beschrieb den Haupttäter als ca. 30-40 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank und mit dunklen, kurzen Haaren. Der Mann trug helle Kleidung, der Zweite war dunkel gekleidet.

Wer hat die Tat oder die Täter zur genannten Zeit im Bereich der Schützenstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand.

Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de