Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg: Durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Ein 21-jähriger, syrischer Staatsangehöriger wurde am Sonntagabend (21.05.) in Friedberg durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei noch in der Nacht einen 18-Jährigen deutschen Staatsangehörigen in Friedberg festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen soll der Tatverdächtige am heutigen Montag (22.05.) aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags dem Haftrichter vorgeführt werden.

Da nach derzeitigem Stand davon auszugehen ist, dass mehrere unbeteiligte Personen das Geschehen beobachtet und sodann die Rettungskräfte verständigt haben werden der Polizei bislang namentlich noch nicht bekannte Zeugen dringend gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern der Wetterauer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Der konkrete Tathergang sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Friedberg: Kaufinteressenten stehlen Münzsammlung

Indem sie vorgaben, Interesse am Kauf einer bei Kleinanzeigen inserierten Münzsammlung im Wert mehrerer Tausend Euro zu haben, erschienen am Freitagabend gegen 18.45 Uhr zwei Männer in der Straße „Am Schramm“, bei dem späteren Geschädigten Zuhause. Im Rahmen des folgenden Verkaufsgespräches griffen sich die beiden Männer die Münzen kurzerhand und flüchteten aus der Wohnung. Einer der beiden etwa 25 bis 35 Jahre alten Männer wird beschrieben als etwa 175 cm groß und schlank mit kurzen braunen Haaren, Dreitagebart und Sonnenbrille. Bekleidet war der hochdeutsch sprechende Unbekannte mit einem roten Poloshirt und Bluejeans. Der andere soll etwa 180 cm groß und schlank sein. Er soll kurzes, braunes Haar und einen Dreitagebart tragen. Bekleidet war er mit einer hellblau-weißen Sportjacke, zerrissener Bluejenas und einer Sonnenbrille. Nun ermittelt die Friedberger Polizei und bittet um Hinweise zu den beiden beschriebenen Personen unter Tel. 06031/6010.

Florstadt: Scheibe zertrümmert , Handtasche gegriffen

Zwischen 16 Uhr und 21 Uhr schlugen Kriminelle auf dem Pendlerparkplatz an der B275 nahe der Autobahnauffahrt die Seitenscheibe eines abgestellten, grauen VW Jetta ein und entwendeten die auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Handtasche samt Bargeld und diverser Karten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Butzbach: Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht auf Montag gelangten Einbrecher gegen 2 Uhr in die Räumlichkeiten einer Firma in der Butzbacher Schloßstraße. Nachdem man zuvor offenbar vergeblich am dortigen Haupteingang gehebelt hatte, beschädigte man eine Nebeneingangstür und gelangte so in das Gebäude. Ob aus diesen etwas entwendet wurde, steht bislang nicht abschließend fest. Mögliche Zeugen, denen in der Nacht in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Rosbach: Bargeld aus Fußraum entwendet

Bargeld in Höhe mehrerer Tausend Euro entwendeten Diebe in der Nacht auf Samstag im Ober-Rosbacher Hainerweg aus einem blauen Mercedes. Zwischen Mitternacht und 8 Uhr hatten die Unbekannten eine Seitenscheibe des Autos zertrümmert und mehrere im Fußraum versteckte und mit Scheinen sowie Münzen gefüllte Behältnisse gestohlen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stammten diese aus zuvor geleerten Automaten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Rosbach: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht auf Samstag (20.05.) brachen Kriminelle in die Bäckereifiliale im Rodheimer Wirrweg ein und erbeuteten Bargeld in Höhe mehrerer Hundert Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Einbrecher zwischen Freitagabend (18.40 Uhr) und Samstagmorgen (5.30 Uhr) zugange gewesen und hatten gewaltsam eine Seitentür am Gebäude aufgehebelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Karben: Einbruch in Bäckerei II

Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und dem frühen Samstagmorgen (5.30 Uhr) gelangten Einbrecher über eine zuvor aufgehebelte Hauseingangstür in die Bäckereifiliale in der Alten Heerstraße im OT Petterweil. Die Straftäter öffneten gewaltsam einen dortigen Tresor und entwendeten aus diesem etwa 1.000 Euro Bargeld in unbekannter Stückelung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Karben: Diebe auf Baustellengelände zugange

Auf dem Baustellengelände nahe des Umspannwerkes an der B521 bei Karben versuchten Kriminelle zwischen Mittwochabend (18 Uhr) und Montagmorgen (6.30 Uhr) zunächst, gewaltsam einen dortigen Baustellencontainer aufzuhebeln, was jedoch offenkundig nicht gelang. Anschließend entwendeten die Diebe zwei freistehende Wasserpumpen und drei Verlängerungskabel im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Die Bad Vilbeler Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06101/54600. Wem waren im genannten Zeitraum in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand den oder die Täter beobachten können?