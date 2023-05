Bedrohung und versuchte Körperverletzung zwischen Reiterin und Hundehalter

Schifferstadt (ots) – Am Freitag 19.05.2023 gegen 14:30 Uhr, ritt eine Frau mit ihrem Pferd auf dem Seitenweg entlang der L528. Dort kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihr und einen Passanten, welcher dort mit seinem Hund spazieren ging. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung bedrohte der Passant die Reiterin.

Als die Reiterin mit dem Pferd am PKW des Hundebesitzers war, kam dieser auf die Reiterin zu und bewarf sie mit Stöcken. Sie wurde nicht getroffen.

Mögliche Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel: 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Nach Unfall im Auto eingeschlafen

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Ein 32-Jähriger und 54-Jähriger fuhren am Samstagmorgen mit ihrem Kleintransporter gegen eine Laterne auf einem Parkplatz eines örtlichen Einkaufsmarktes. Bereits zuvor war der Kleintransporter auf Grund unsicherer Fahrweise auf der B9 aufgefallen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten beide Insassen schlafend in dem Kleintransporter angetroffen werden.

Zwei Alkoholtests bestätigten den Verdacht: Der 32-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von 3,25 Promille, der 54-jährige eine Atemalkoholkonzentration von 2,93 Promille auf. Beide stritten jeweils ab, den Kleintransporter zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren zu haben. Daher wurden beide auf hiesige Dienststelle verbracht und ihnen wurde eine Blutprobe entnommen.

Weitere Ermittlungen zur Fahrereigenschaft dauern an. Zeugen die Angaben zur Sache und insbesondere zum Fahrer des Kleintransporters machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Unter Drogen- und Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Böhl-Iggelheim (ots) – Ein 40-jähriger Radfahrer fuhr am Samstagabend in der Eisenbahnstraße zunächst ohne erkennbaren Grund auf ein geparktes Auto auf. Bei der Unfallaufnahme durch Polizeibeamte konnten bei dem 40-Jährigen Alkoholgeruch sowie drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,62 Promille. Dem 40-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Verkehrsunfallflucht

Hanhofen (ots) – Im Zeitraum von 19.05.23, 20 Uhr bis 20.05.23, 11 Uhr beschädigte ein bisher flüchtiger Fahrer den Pkw eines 63-jährigen Mannes. Der Pkw stand in der alte Landstraße in Hanhofen. Der Schaden am Pkw befindet sich am Kotflügel und beläuft sich auf ca. 3.500 EUR.

Wer hat etwas beobachtet? Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0

oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de .

Verkehrsunfall mit Totalschaden

Römerberg OT Mechtersheim (ots) – Am 17.05.2023, gegen Mittag, kam es im Kreuzungsbereich der L507 und der Schwegenheimer Straße bei Mechtersheim zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines BMW überfuhr mit ihrem PKW das STOP-Schild der Kreuzung und übersah eine von rechts kommende Fahrerin eines Skoda. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei an beiden PKW wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Die bevorrechtigte Unfallbeteiligte wurde durch den Unfall leicht verletzt und anschließend zwecks medizinischer Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Nachdem beide PKW abgeschleppt und die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen durch die Feuerwehr gereinigt wurden, war die Verkehrsunfallörtlichkeit wieder uneingeschränkt befahrbar.

Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 18.000 EUR.