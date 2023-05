Rheinradeln 2023 zwischen Oppenheim und Worms

Oppenheim (ots) – Am 21.05.2023 fand das traditionelle Rheinradeln zwischen Oppenheim und Worms-Herrnsheim statt. Bei strahlendem Wetter fanden sich ca. 130.000 Pedalritter ein und fuhren entlang der Rheinterrasse und genossen die an zahlreichen Stellen angebotenen kulinarischen Angebote.

Die Veranstaltungsflächen in Oppenheim auf dem Parkplatz der Landskrongalerie und der Sandwiese in Worms-Herrnsheim waren rege besucht, ohne überfüllt zu sein.

Bei Live-Musik entwickelte sich eine lebhafte familiär geprägte Atmosphäre.

Auf der Radstrecke kam es zu keinen größeren Zwischenfällen, drei kleinere Stürze blieben ohne gravierende Folgen, die Versorgungsstützpunkte des DRK konnten vielfach mit Pflastern kleinere Blessuren versorgen.

Es fiel auf, dass im Vergleich zu den Vorjahren die Akzeptanz der Sperrmaßnahmen durch die Verkehrsteilnehmer deutlich schlechter war. Eine Vielzahl von Autofahrern setzte sich über die Sperrungen hinweg und befuhr die gesperrte Strecke widerrechtlich. Die Polizei konnte dies jedoch mit mehreren eingesetzten Pedelecs, Motorrädern und Funkstreifenwagen schnell unterbinden, in einem Fall wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

Die befürchteten Probleme mit Alkohol blieben bei sommerlichen Temperaturen aus, der Veranstalter warb auch vordringlich für alkoholfreie Getränke, was die Polizei ausdrücklich begrüßt.

Verkehrsunfall mit tödlich verletzten Motoradfahrer

Bingen, B9 (ots) – Am 20.05.2023 um 13:30 Uhr, ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem 70-jährigen Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr dieser zusammen mit seinem 72-jährigen Sozius die B9 aus Richtung Bingen kommend in Fahrtrichtung Trechtingshausen.

Kurz nach dem Ortsausgang Bingen kommt er aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und touchiert hierbei einen Bordstein. Durch die Bordsteinberührung stürzen sowohl der Fahrzeugführer als auch sein Sozius vom Motorrad. Die Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers kann ausgeschlossen werden.

Durch den Sturz wird der Fahrzeugführer tödlich verletzt. Der Sozius wird mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus verbracht.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Verständigung eines Gutachters wird bleibt die Strecke zwischen Bingen und Trechtingshausen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) – Am 18.05.2023 gegen 18:02 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Hindenburganlage zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellt ihren PKW gegen 09:00 Uhr im Bereich der Hafenstraße, unmittelbar am Bahnübergang zur Hindenburganlage ab. Als sie in der Nacht gegen 02:00 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrt, kann sie an der Front des PKWs ein frischen Unfallschaden feststellen.

Über das Fahrzeugdisplay wird sie informiert, dass es gegen 18:02h zu einem Aufprall gegen ihr Fahrzeug gekommen ist. Durch den unbekannten Verursacher wird weder eine Nachricht am PKW hinterlassen, noch die Polizei informiert.

Bei Hinweisen zum Unfall melden sie sich bitte bei der Polizei in Bingen.