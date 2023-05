Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fulda. Am frühen Donnerstagmorgen (18.05.2023,01:59 h) kam es in der Frankfurter Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Eichenzeller befuhr mit seinem Audi A4 die Frankfurter Straße von der Zufahrt eines Schnellrestaurants kommend. Beim Einfahren auf die Hauptfahrbahn der Frankfurter Straße geriet das Fahrzeug zu weit nach links und kollidierte mit einer Ampel und einer an der Örtlichkeit befindlichen Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins über sich ergehen lassen und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Samstag, 20. Mai 2023, ereignete sich gg. 10:30 Uhr auf der Frankfurter Straße stadtauswärts Richtung Bronnzeller Kreisel ein Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Hyundai-Fahrerin aus der Gemeinde Großenlüder wollte auf dem 2-spurigen Abschnitt vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei einen neben ihr fahrenden 59-Jährigen Mann aus einem Fuldaer Stadtteil. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Hyundai der Unfallverursacherin wurde derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 8300,-EUR.

Vorfahrtsverletzung

Am Samstag, 20. Mai 2023, wollte ein 82-jähriger Fuldaer mit seinem Pkw Toyota vom Gelände eines Einkaufsmarktes in der Frankfurter Straße nach links in Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei übersah er eine 22-jährige ebenfalls aus Fulda stammende Opel-Fahrerin, die in Fahrtrichtung Bronnzell unterwegs war. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von 7500,-EUR. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abschleppt werden.

Gefahrstoffaustritt im Schwimmbad

Nentershausen (ots)

ERSTMELDUNG: Am heutigen Samstagvormittag (20.05.) kam es gegen 11.30 Uhr im Schwimmbad Nentershausen zu einem Gefahrstoffaustritt. Nach derzeitig vorliegenden Informationen trat beim Hantieren mit Chlor eine geringe Menge Chlorgas aus. Durch das Einatmen des Gefahrstoffes wurde ein Mitarbeiter des Schwimmbades leicht verletzt und vorsorglich in ein nahe gelegenen Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der kühlen Witterung befanden sich zum Vorfallszeitpunkt keine Badegäste in dem Freibad, so dass sonst niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr war mit einem speziellen Messtrupp im Einsatz und konnte nach kurzer Zeit Entwarnung bzgl. eventuell noch weiterer ausgetretener Gefahrstoffe geben.

Brand in Mehrfamilienhaus in 36145 Hofbieber

Gegen 02.00 Uhr kam es heute Morgen in Hofbieber zu einem Gebäudebrand. Vermutlich aus technischer Ursache kam es in der Tiefgarage des Gebäudekomplexes, in dem sich 32 kleinere Wohneinheiten befinden zu einem Brand eines Fahrzeuges. Die Rauchgase zogen in die oberen Gebäudeteile, so dass 9 Wohnungen aktuell nicht mehr bewohnbar sind. Die Bewohner wurden zunächst in einer Turnhalle in Hofbieber untergebracht und dort von der Feuerwehr betreut. Der Brandherd konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

PKW-Unfall auf der A7, Fulda-Würzburg, Talbrücke Welkers – eine Person leicht verletzt

Am Freitag (19.05.2023) kam es gegen 16.45 Uhr auf der A7, von Kassel kommend in südlicher Fahrtrichtung, auf der Talbrücke Welkers, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn in Fahrtrichtung Würzburg durch die Feuerwehr Eichenzell kurzzeitig gesperrt werden, ehe der Verkehr einspurig weiterfließen konnte. Nach ersten Angaben fuhr ein 47-jähriger PKW-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis am Autobahndreieck Fulda – von der A66 kommend – auf die A7 in Fahrtrichtung Würzburg. Der 47-jährige Fahrer fuhr unmittelbar hinter einem LKW auf die Autobahn und wollte diesen im Anschluss direkt überholen. Bei dem Überholmanöver übersah der Pkw-Fahrer einen bereits auf der linken Fahrspur befindlichen 48-jährigen PKW-Fahrer aus Augsburg. Hierdurch kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur Abklärung der Unfallfolgen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg wieder vollständig freigegeben werden.

Unfall mit Leichtverletzten auf Tankstellengelände in Eichenzell

Eichenzell – Am Freitag (19.05.2023) kam es gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände im Industriegebiet Eichenzell. Ein 56-jähriger Fahrer aus Bad Salzungen (Wartburgkreis) befuhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann die Straße Am langen Acker. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Fahrer im Bereich des Tankstellengeländes die Kontrolle über sein Gespann und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr das Gespann zunächst im Zufahrtsbereich zur Tankstelle eine Verkehrsinsel, beschädigte danach eine Hinweistafel und prallte letztlich gegen einem auf dem Betriebsgelände ordnungsgemäß abgestellten Pkw Peugeot. Der Pkw wurde hierdurch noch mehrere Meter vor dem Lkw-Gespann hergeschoben, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Im Fahrzeug des Peugeot saß ein 73-jähriger Mann aus der Gemeinde Eichenzell, der durch den Aufprall zum Glück nur leicht verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 31.000 Euro geschätzt.