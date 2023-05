Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zigarettenautomat gesprengt – Offenbach

Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden des Samstags, gegen vier Uhr, offensichtlich einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Bieber, in der Seligenstädter Straße gesprengt. Um 04.30 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass in Höhe der Hausnummer 118 ein stark verbeulter Automat auf dem Gehweg liegen würde, Zigarettenpackungen lägen verstreut davor. Die Einsatzkräfte sammelten die Überreste ein, Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden, eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei in Offenbach bittet Personen, die weitere Hinweise zu der Explosion geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Taxifahrer überfallen und die Räuber festgenommen – Dreieich

Zwei männliche Fahrgäste ließen sich am frühen Samstagabend, gegen 18.15 Uhr, mit einem Taxi von Offenbach nach Dreieich-Sprendlingen fahren. Dort angekommen wurde der Taxifahrer durch einen der Beiden mit einer Pistole bedroht, welche aus einem Rucksack geholt wurde. Unter Vorhalten der Waffe wurde dann die Geldbörse gefordert. Das Portemonnaie eines Arbeitskollegen wurde ebenfalls mitgenommen. Die beiden Räuber sprangen danach aus dem Taxi und rannten in Richtung Offenbacher Straße davon. Im Rahmen der Fahndung durch die Polizei konnte das Duo im Alter von 19 und 27 Jahren, welches sich in einem Gebüsch versteckt hatte, festgenommen werden. Die beiden Geldbörsen und eine Softair Pistole konnten auch aufgefunden werden.

Einbruch in Erdeschoßwohnung – Rodgau

Die Dämmerung machten sich Einbrecher am Samstagabend zu Nutze und hebelten eine Terrassentür in der Olmützer Straße, im Bereich der einstelligen Hausnummern, auf. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses durchwühlten der oder die Täter Schränke und Kommoden und entwendeten hieraus diversen Schmuck. Anschließend entfernten sich der oder die Diebe in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069-80981234 in Verbindung zu setzten.

Bereich Main-Kinzig

Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt – Erlensee

Vermutlich war ein Motorradfahrer am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, zu schnell auf der Landstraße L 3193 von Erlensee kommend unterwegs als es zum Unfall kam. Der 65-jährige Kawasaki Fahrer wollte offensichtlich an der Anschlussstelle Erlensee auf die Autobahn A 66 in Richtung Fulda auffahren, verlor die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der schwerverletzte Unfallverursacher wurde mit einem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Anschlussstelle Erlensee musste für die Unfallaufnahme und kurzzeitige Landung des Rettungshubschraubers bis 21.30 Uhr gesperrt werden.