Wiesbaden: Die Polizei-News

Justizbeamtin angegriffen und verletzt, Wiesbaden, Mainzer

Straße, Justizzentrum, Freitag, 12.05.2023, 08:20 Uhr

(am) Eine aggressive Frau weigerte sich am Freitagmorgen die Räumlichkeiten des

Justizzentrums zu verlassen und verletzte dabei eine Justizbeamtin mit einem

Tritt gegen das Schienbein. Die 34 Jahre alte Wiesbadenerin betrat gegen 08:20

Uhr das Justizzentrum. Da ihrem Anliegen dort nicht entsprochen werden konnte,

wurde sie zunehmend lauter und aggressiver. Die Frau ließ sich jedoch nicht

beruhigen, so dass sie zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert wurde. Als sie

noch eine drohende Haltung einnahm, wurde die Frau an den Armen nach draußen

geführt. Dabei spuckte sie in Richtung eines Justizbeamten. Weiterhin trat sie

nach hinten aus und traf eine Justizbeamtin am Schienbein. Diese wurde dadurch

leicht verletzt. Durch hinzugerufene Polizeikräfte wurde die Beschuldigte

festgenommen und zum Polizeirevier verbracht. Nach Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau wieder entlassen. Diese erwartet nun ein

entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Junger Mann in Einfahrt gezerrt und ausgeraubt, Wiesbaden, Mitte, Saalgasse,

Freitag, 12.05.2023, 21:42 Uhr

(cp)In der Innenstadt wurde Freitagnacht ein junger Mann von einem Unbekannten

in eine Einfahrt gezerrt, geschlagen und ausgeraubt. Der Täter wurde noch von

einem Zeugen verfolgt, entkam jedoch mit seiner Beute.

Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Freitag, gegen 21:40 Uhr in der Saalgasse

ausgeraubt. Der junge Mann war zuvor in der Innenstadt unterwegs und bemerkte

irgendwann einen ihm unbekannten Mann, der ihm anscheinend folgte. In der

Saalgasse angelangt, wurde er plötzlich von ebenjenem Unbekannten in eine

Hauseifahrt gezerrt. Sofort schlug der Täter mehrfach auf den 24-jährigen ein

und forderte die „Sachen“ des Opfers. Der junge Mann gab hieraufhin rund fünfzig

Euro Bargeld und einen Ring heraus, woraufhin der Täter die Flucht in Richtung

Taunusstraße ergriff. Ein Zeuge verfolgte den Täter noch, verlor ihn in der

Wilhelmstraße aber aus den Augen. Auch bei der eingeleiteten Fahndung der

Polizei, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden. Der Täter soll

etwa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß gewesen sein. Er habe schwarze,

kurzrasierte Haare gehabt, sei mit einer schwarzen Weste, roter Oberbekleidung

sowie Jeans bekleidet gewesen und habe dunkle Sneakers getragen. Hinweise zu der

Person nimmt die Kriminalpolizei unter (0611) 345-0 entgegen.

Sonnenbrillen entwendet,

Wiesbaden, De-Laspee-Str., Freitag, 12.05.2023, 13:00 Uhr

(am) Am Freitagmittag betrat ein vermeintlicher Kunde ein Optikergeschäft in der

De-Laspee-Str. und verwickelte den Verkäufer in ein Verkaufsgeschäft. Während

einer kurzen Abwesenheit des Verkäufers nutzte der „Kunde“ die Gelegenheit, um

fünf hochwertige Brillen einzustecken und das Geschäft zu verlassen. Die Brillen

hatten einen Wert von mehreren tausend Euro. Der Täter wurde als 50-60 Jahre

alt, 175 cm groß und mit schlanker Figur beschrieben. Er hatte graumelierte

Haare und einen graumelierten Vollbart. Er war mit einer dunkelblauen Jacke und

Jeanshose, sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Er trug eine Brille und führte

einen blauen Jutebeutel mit weißen Punkten bei sich. Das 1. Polizeirevier hat

die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-2140.

Mehrere Fahrzeuge verkratzt,

Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, Samstag, 13.05.2023, zw. 11:15 Uhr und 14:30

Uhr

(am) Am Samstagmittag wurden mehrere Fahrzeuge in der Gertrud-Bäumer-Straße von

einem unbekannten Täter verkratzt. Die 7 beschädigten Fahrzeuge

unterschiedlicher Hersteller waren am Straßenrand geparkt und wurden jeweils auf

der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Es entstand ein

Schaden von ca. 3.500,- EUR. Die Polizei bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-2140.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden-Biebrich, Bachgasse/ Bleichwiesenstraße, Sonntag, 14.03.2023, 04:10

Uhr

(mw)Mehrere Anwohner wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 04.10 Uhr

durch laute Geräusche in der Bachgasse und umliegenden Straßen in Wiesbaden

Biebrich geweckt. Zwei bislang unbekannte Personen traten die Außenspiegel von

insgesamt acht Fahrzeugen ab. Die beiden Personen wurden durch Zeugen als

männlich und um die 20 Jahre alt beschrieben werden. Einer der Täter soll blond

und osteuropäischen Phänotyps und der Andere braunhaarig gewesen sein. Es

entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Weitere Zeugen und

Geschädigte werden gebeten sich mit dem 5. Polizeirevier unter (0611) 345-2540

in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung auf Volksfest,

Wiesbaden-Naurod, Auringer Straße, Sonntag, 14.05.2023, 02:40 Uhr

(mw)Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 02.40 Uhr auf dem Äppelblütenfest zu

einer Körperverletzung mit drei Geschädigten. Ein 36 Jahre alter Mann aus

Idstein geriet mit einem 22-jährigen Wiesbadener zunächst in verbalen Streit,

welcher sich zu einer handfesten Auseinandersetzung entwickelte. Als die

19-jährige Freundin des Wiesbadeners sowie eine weitere männliche Person

schlichten wollten, wurden sie ebenfalls von dem alkoholisierten Idsteiner

körperlich angegriffen. Der aggressive Mann wurde durch die Polizei festgenommen

und auf das 4. Polizeirevier gebracht. Alle geschädigten Personen konnten vor

Ort verbleiben und mussten nicht in ein Krankenhaus.

Schwerer Unfall mit E-Scooter,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring / Overbeckstraße, Sonntag, 14.05.2023, 01:35 Uhr

(mw)Auf dem 2. Ring kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 01.35 Uhr zu einem

folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem E-Scooter, bei dem

der Rollerfahrer mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde. Ein

16-jähriger Wiesbadener wollte in den frühen Morgenstunden mit einem

ausgeliehenen E-Scooter den 2. Ring auf Höhe der Overbeckstraße überqueren. Dazu

fuhr der Jugendliche über die rote Fußgängerampel und übersah ein herannahendes

Taxi, welches ihn frontal erfasste. Der Junge schlug auf dem Dach und der

Motorhaube des Fahrzeugs auf und wurde mehrere Meter auf die Straße

geschleudert. Er wurde mit Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht,

befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Durch die hinzugerufene Polizei wurde

festgestellt, dass der Junge unter dem Einfluss von Alkohol stand. An dem Taxi

entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden- Breckenheim, Rieslingstraße, Freitag, 12.05.2023, 09:00- 14:00 Uhr

(mw) Am Freitagmorgen nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner

eines Einfamilienhauses in der Rieslingstraße zwischen 09.00 und 14.00 Uhr aus

und brachen über ein Schlafzimmerfenster auf der Gebäuderückseite ein. Dabei

wurde das gesamte Haus sowie die dazugehörige Einliegerwohnung nach

Wertgegenständen durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Im Anschluss

flüchten die Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der (0611) 345-0 entgegen.

Gemeinsame Kontrollen „Sicheres Wiesbaden“, Wiesbaden, Stadtgebiet,

Freitag/Samstag, 12./13.05.2023, 19:00 Uhr – 03:00 Uhr Samstag/Sonntag,

13./14.05.2023, 19:00 Uhr – 03:00 Uhr

(mw)In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag führten die

Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der

Konzeption „Sicheres Wiesbaden“ durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen im

Bereich der Waffenverbotszone (WVZ), dem Schelmengraben, dem Luisenplatz und dem

Schlachthof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen

Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar

zu sein. Es wurden mehrere Personengruppen kontrolliert. Erfreulicherweise

wurden keine verbotenen Gegenstände aufgefunden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Verkehrsunfallflucht

Idstein, Wiesbadener Straße, Parkplatz Hit-Einkaufsmarkt, Samstag, 13.05.2023,

10:00 Uhr – 10:30 Uhr.

Am Samstagmorgen wurde auf dem Parkplatz des Hit-Marktes ein geparkter PKW Opel

am Heck beschädigt. Aufgrund der Spuren wurde der Schaden vermutlich durch einen

Einkaufswagen verursacht. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Der Sachschaden am

beschädigten PKW beträgt ca. 1000.- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Rufnummer 06126 – 9394-0

entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss

65366 Geisenheim, Bundesstraße 42, Samstag, 13.05.2023, 01:02 Uhr

Ein 37-jähriger Fahrer aus Taunusstein befuhr mit seinem PKW VW Golf, in der

Nacht von Samstag auf Sonntag, die B42 in Richtung Wiesbaden. In Höhe des

Jugendzentrums Geisenheim kam er nach rechts von der Straße ab und kollidierte

mit den Schutzplanken. Durch die eintreffenden Polizeibeamten wurde deutlicher

Alkoholgeruch bei ihm festgestellt. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme

durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Der PKW Golf

war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am PKW

Golf liegt bei ca. 3000.- Euro.

Fahrt unter Drogeneinfluß / Mitführen von Haschisch

Taunusstein, Platter Straße, Samstag, 13.05.2023, 02:01 Uhr

Der 18-jährige Fahrer aus Taunusstein befuhr am frühen Samstagmorgen mit seinem

PKW Skoda, die Platter Straße obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand.

Durch die Polizeibeamten konnte bei der Durchsuchung des PKW zudem ein Tütchen

mit einer geringen Menge Haschisch aufgefunden werden. Bei dem Fahrer wurde eine

Blutentnahme durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.