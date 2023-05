Main-Taunus: Die Polizei-News

Diebstahl von KFZ

Örtlichkeit: Hattersheim am Main / Eddersheim, Im Gotthelf Zeit: Freitag, den 12.05.2023, 18:30 Uhr bis Samstag, den 13.05.2023, 20:30 Uhr

Der Geschädigte ließ sein Fahrzeug an obige Anschrift abschleppen. Dort wurde das Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum ordnungsgemäß abgestellt. Am Folgetage konnte das Fahrzeuge an der Örtlichkeit nicht mehr vorgefunden werden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein: AUDI RS3 Limousine;Farbe grau;MTK-Zulassung

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Main-Taunus, unter der Telefonnummer 06196 / 2073 0, zu melden.

Einbruchsversuch in ein Restaurant

Örtlichkeit: Eschborn, Berliner Straße Zeit: Sonntag, den 14.05.2023, 03:17 Uhr

Durch einen unbekannten Täter (UT) wurde versucht in ein gewerbliches Objekt an obiger Anschrift zu gelangen. Dazu entnahm UT einen Gullideckel aus der Straße und warf diesen gegen die Glasschiebetür des Restaurants. Dabei löste die hauseigene Alarmanalage aus, sodass UT von seinem Vorhaben abließ. Es blieb beim Versuch. Die Glasschiebetür wurde bei dem Versuch beschädigt.

