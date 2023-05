Brand eines Arbeitskranes

Mannheim (ots) – Nachdem ein alter Arbeitskran auf einem Betriebsgelände im Hafen im Bereich der Hafenstraße/des Parkringes in Brand geraten ist, sind die Löscharbeiten der Feuerwehr Mannheim abgeschlossen, die Fahrbahnsperrungen sind wieder aufgehoben.

Die Schadenshöhe kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Mannheim sowie des Kriminaldauerdienstes.

Mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim/Vogelstang (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag den 11.05.2023 bis Freitag den 12.05.2023, mehrere Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses im Rostocker Weg auf. Hierzu gelangten die Unbekannten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Kellergeschoss des Anwesens.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden 5 aufgebrochene Kellerverschläge festgestellt. Die Höhe des Schadens kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und/oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt unter Tel: 0621/71849-0 aufzunehmen.

Unbekannte beschädigen Taxi an Haltestelle

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter warfen in einem noch nicht näher verifizierten Zeitraum einen E-Scooter auf die Windschutzscheibe eines geparkten Taxi. An dem VW Touran, welcher am Taxistand des Mannheimer Nationaltheaters geparkt war, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit dem

Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Tel. 0621/3310) in Verbindung zu setzen.