Kreis Bad Dürkheim: Ferienjobs bei der Schulbuchausleihe zu vergeben

Bad Dürkheim – Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim sucht Studierende und Abiturienten, die von 10. Juli bis 8. September 2023 als Ferienjob bei der Schulbuchausleihe mitarbeiten wollen. Die Einsatzorte sind in Bad Dürkheim und in den verschiedenen Schulen im Landkreis, einzelne Arbeitseinsätze werden individuell vereinbart.

Die Beschäftigung erfolgt im Rahmen eines kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisses und wird mit zwölf Euro Stundenlohn vergütet. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre und im aktuellen Kalenderjahr darf kein anderes Beschäftigungsverhältnis vorliegen und auch nicht eingegangen werden.

Wer Interesse hat, bei der Schulbuchausleihe mitzuhelfen, sollte flexibel, teamfähig, körperlich belastbar und sicher im Umgang mit dem Computer sein. Interessenten müssen ein Formular mit persönlichen Angaben sowie die Checkliste zur geringfügigen Beschäftigung ausfüllen. Beides ist auf der Website des Landkreises zu finden auf www.kreis-bad-duerkheim.de/aktuelles/bekanntmachungen/stellenausschreibungen/ferienjob-schulbuchausleihe/.

Eingereicht werden können diese Bewerbungsunterlagen im Erdgeschoss des Bürogebäudes (AWB-Gebäude) in der Prof.-Otto-Dill-Str. 4a, 67098 Bad Dürkheim, oder auch per E-Mail an astrid.schroeder@kreis-bad-duerkheim.de. Es werden nur Bewerbungen berücksichtigt, die bis einschließlich 24. Mai 2023 eingehen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 06322/961-2309.