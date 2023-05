Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 07.05.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Friedelsheim: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Friedelsheim (ots) – Am Samstag, 06.05.2023, führten die Beamten der Polizeiautobahnstation gegen 15:30 Uhr auf der A650 in Richtung Ludwigshafen an der Anschlussstelle Friedelsheim mit einem VW eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei fiel auf, dass der 26-jährige Fahrer über die Maße nervös war. Weitere freiwillig durchgeführte motorische Tests erhärteten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand; ein Urintest verlief anschließend positiv auf THC. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde sichergestellt und ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund von Trunkenheit im Verkehr.

