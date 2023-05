Frankenthal: Brennender Anhänger auf A 6 führt zu kurzfristiger Vollsperrung

Frankenthal (ots) – Am Samstag, 06.05.2023, gingen gegen 12:30 Uhr bei der Polizeiautobahnstation mehrere Notrufe ein, dass ein mit Stroh beladener Anhänger auf der A6 in Richtung Mannheim im Bereich Frankenthal-Nord in Brand geraten sei.

Als die Beamten vor Ort kamen, hatte der 66-jährige Fahrer sein Zugfahrzeug bereits abgekoppelt, um zumindest dieses vor den Flammen zu retten.

Trotz umgehend eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr Frankenthal brannte der Anhänger und die geladenen Strohballen auf dem Standstreifen komplett aus. Eine Ursache für den Brand konnte nicht festgestellt werden.

Für die Löscharbeiten wurde die A6 kurzzeitig voll gesperrt. Im Rahmen des Rückstaus wurde die Anfahrt der Rettungskräfte leider durch das Nichteinhalten der Rettungsgasse erschwert, weshalb zwei PKW-Fahrer nun mit einem Bußgeld rechnen müssen.