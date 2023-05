Gegen Verkehrsschild gefahren

Am gestrigen Donnerstag, um 20:15 Uhr, fuhr eine 65-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw von der Brückenstraße in Eschwege in Richtung „Schloßplatzkreuzung“. Dabei kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Verkehrsinsel, wo das Verkehrsschild umgefahren und beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1600 Euro.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Heute früh, um 05.40 Uhr, wurde ein 37-Jähriger aus Großbartloff in der Sudetenlandstraße in Eschwege mit seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Die Polizei stellte dabei fest, dass er unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was ein Test mit ca. 0,9 Promille bestätigte. Es folgte eine Blutentnahme; ein Verfahren wurde eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Pkw

In der vergangenen Nacht wurde in der Gemarkung von Großalmerode, „Gut Giesenhagen“ ein Ford Ranger mit dem amtlichen Kennzeichen „WIZ-D 149“ entwendet. Die Tat wurde heute Morgen, um 07:00 Uhr, festgestellt. Nach den bisherigen Ermittlungen betraten der oder die Täter unbemerkt das Wohnhaus und entwendeten dort die zwei Originalschlüssel für den Pkw. Bevor man das Fahrzeug entwendete, wurde noch der Anhänger abgekoppelt. Der Ford Ranger ist von metallicgrüner Farbe mit silbernen Hardtop. Er hat noch einen Zeitwert von ca. 3000 EUR. Im Fahrzeug befand sich neben einer Brieftasche mit Dokumenten auch noch ein hochwertiges Lasergerät „Laserliner Rotationslaser Quadrum“ im Wert von ca. 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon-Nummer: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Einparken

Gestern Nachmittag, gegen 17:00 Uhr, parkte eine 83-Jährige aus Witzenhausen ihren Pkw in der Südbahnhofstraße in Witzenhausen auf einem Anwohnerparkplatz ein. Dabei streifte sie einen dort geparkten VW Polo. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Eschweger Polizei ermittelt Tatverdächtige von Geldbörsendiebstählen in Lebensmittelmärkten

Die Ermittlungen in einer zunehmenden Zahl von Geldbörsendiebstählen zum Ende des letzten Jahres und Beginn dieses Jahres, die insbesondere in verschiedenen Lebensmittelmärkten im Raum Eschwege verübt wurden, haben bei der Eschweger Polizei nun zu einem ersten Ermittlungserfolg geführt.

Wie die ermittelnden Beamten der Polizeistation in Eschwege berichten, haben die konzentrierten Ermittlungen und in dem Zusammenhang verschiedene Hinweise in jüngster Vergangenheit zu einer Frau aus Eschwege geführt, die dann in den Fokus der weiteren Ermittlungen geraten ist. Die Tatverdächtige, bei der es sich um eine 39-jährige Frau handelt, hat zwischenzeitlich eine Vielzahl der Diebstahlstaten im Raum Eschwege und teilweise auch verübte Anschlussstraftaten, u.a. mehrere Versuche mit geklauten Kreditkarten Bargeld abzuheben, in einer Vernehmung gegenüber den Ermittlern eingeräumt. Auch eine veranlasste und mittlerweile durchgeführte Wohnungsdurchsuchung bei der Tatverdächtigen hat laut den ermittelnden Beamten den Tatverdacht gegen die Frau weiter erhärtet. Etwaige Dokumente, Papiere und auch die geklauten Geldbörsen selbst will die Frau ihren eigenen Angaben nach aber bereits entsorgt haben, so dass sich Geschädigte keine großen Hoffnungen auf eine Rückgabe machen sollten, so die Ermittler weiter. Die Tatverdächtige befindet sich derzeit auf freien Fuß, die Ermittlungen dauern nach wie vor an.