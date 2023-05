Gießen: Polizei warnt vor Schockanrufen

Derzeit gehen wieder vermehrt Hinweise auf Schockanrufe in Gießen, Gießen-Allendorf und Biebertal ein. Falsche Polizisten fordern von den Angerufenen hohe Geldsummen für eine Kaution.

Die sich als Polizeibeamte ausgebenden Anrufer erklärten ihren Opfern, dass ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hatte. Um eine drohende Haftstraße abzuwenden, sei ein hoher Geldbetrag erforderlich, so die Betrüger bei ihren Ausführungen.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

Unfall verwickelt ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen

Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Hungen-Villingen: Männer sprechen Kinder an / Polizei sucht Zeugen

In der Bahnhofstraße sprachen gestern Abend zwei Männer zwei neunjährige Schülerinnen an. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Die beiden Mädchen waren in der Bahnhofstraße mit ihren Inlinern unterwegs und setzten sich gegen 18.00 Uhr auf die Treppe des Kindergartens. Auf dem dortigen Parkplatz stand ein silberfarbener Pkw mit Gießener Zulassung (GI-Kennzeichen), in dem zwei Männer saßen, die rauchten und aßen. Die Männer seien ausgestiegen, so die beiden Schülerinnen, und zu ihnen gekommen. Die Unbekannten fragten nach ihren Namen und wo sie wohnen würden. Die Mädchen antworteten nicht und fuhren mit den Inlinern nach Hause.

Die Kinder beschreiben die beiden Männer wie folgt: beide ca. 40 Jahre alt und vermutliche Deutsche. Sie hatten dunkelbraune, kurze Haare und jeweils einen Drei-Tage-Bart. Einer der Männer trug ein schwarzes T-Shirt mit einem Totenkopf darauf. Der zweite ein dunkelgrünes T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

gestern Abend am Kindergarten in der Bahnhofstraße beobachtet? Wem sind die Männer mit dem silberfarbenen Pkw noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 91430.

Gießen: Einbruch in Fachgeschäft

In der Gottlieb-Daimler-Straße brachen Unbekannte in ein Elektro-Fachgeschäft ein. Die Diebe kamen zwischen 20.00 Uhr am Samstag (29. April) und 09.30 Uhr am Dienstag (02. Mai) über das Dach in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannte ohne Diebesgut. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555.

Gießen: Eingangstür beschädigt

An der Eingangstür einer Schule in der Ringallee verursachten Unbekannte einen Schaden von rund 1.000 Euro. Zwischen 21.00 Uhr am Mittwoch (03. Mai) und 06.00 Uhr am Donnerstag (04. Mai) schlugen sie offenbar mit einem festen Gegenstand dagegen. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unbekannter Jugendlicher zusammengeschlagen

Die Polizei sucht nach einem Vorfall an der Galerie Neustädter Tor nach dem Opfer. Nach Angaben von mehreren Zeugen schlugen am Donnerstag gegen 18.35 Uhr etwa zehn Personen auf den Jugendlichen ein. Als der dieser daraufhin auf den Boden fiel, traten die unbekannten Personen sogar zu. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeistreife, flüchteten sämtliche Beteiligte. Die zehn Tatverdächtigen im Alter von etwa 25 Jahren waren in einen grauen Kombi bzw. auch in einen schwarzen SUV gestiegen. Hinweise zu dem Opfer und/oder zu den Dieben nimmt die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfall auf der Marburger Straße fordert Verletzte

Zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte, forderte ein Zusammenstoß gestern Abend auf der Marburger Straße. Gegen 21.20 Uhr überquerte der 30-jährige Fahrer einer C-Klasse vom Wellersburgring aus die Marburger Straße. Der 40-jährige Fahrer eines Opels, der in Richtung Lollar unterwegs war, prallte auf der Kreuzung in den Mercedes. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Mercedesfahrer das Rotlicht der Ampel missachtet hatte. Die Wucht des Aufpralls lenkte die C-Klasse von der Straße ab, wo der Wagen mit zwei Fußgängerinnen zusammenprallte. Der in Gießen lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Der Opelfahrer aus Butzbach trug leichte, seine 40-jährige Mitfahrerin schwere Verletzungen davon. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die 29-jährige Fußgängerin aus Gießen zog sich nach ersten Erkenntnissen eine Wirbelsäulenverletzung zu und wurde zu weiteren Untersuchungen in die Gießener Uniklinik eingeliefert. Die 28-jährige Fußgängerin, die ebenfalls in Gießen lebt, trug eine Verletzung an einem Arm davon. Mercedes und Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 30.000 Euro.

Lollar: Beim Vorbeifahren Seat touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Freitag (28.April) zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Marburger Straße vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Seat. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen Ibiza zurückkam, war dieser am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den Sachschaden in zweistelliger Höhe zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Unfall beim Rangieren

Nur 10 Minuten parkte ein Subaru am Dienstag (02.Mai) auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden. Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein Unbekannter zwischen 16.20 Uhr und 16.30 den grauen Levorg an der hinteren Stoßstange und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Außenspiegel beschädigt

Am Mittwoch (03.Mai) zwischen 9.25 Uhr und 11.00 Uhr streifte ein Unbekannter beim Vorbeifahren in der Gnauthstraße einen geparkten weißen Toyota Aygo am Außenspiegel der Fahrerseite. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfall beim Abbiegen

Eine 32-jährige Frau in einem Opel und ein unbekannter Radfahrer befuhren am Mittwoch (03.Mai) hintereinander gegen 16.35 Uhr die Licher Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 21 beabsichtigte die Opel-Fahrerin nach rechts in eine Einfahrt einzubiegen, übersah offenbar den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Radler fuhr weiter, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zur Identität des Radfahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Vorfahrt missachtet

Donnerstagmittag (04.Mai) gegen 13.40 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann in einem Opel die Rabenenaustraße und beabsichtigte an der Kreuzung die Landstraße 3127 zu überqueren, um in die Aspengasse zu fahren. Offenbar übersah der Opel-Fahrer dabei den LKW eines 62-Jährigen, der auf der L3127 in Richtung Beltershain unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des 84-Jährigen gegen einen Laternenmast geschleudert. Eine 81-jährige Mitfahrerin des Opels verletzte sich dabei leicht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 5.050 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter tel. 06401/91430 entgegen.

B457/Fernwald: Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und 35.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls von Donnerstag (04.Mai) gegen 13.20 Uhr auf der Bundesstraße 457. Ein 43-Jähriger aus Fernwald in einem Mercedes befuhr den Zubringer zur B457 aus dem Garbenteicher Weg kommend und beabsichtigte nach links in Richtung Gießen aufzufahren. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer den Skoda einer 29-Jährigen, die auf der Bundesstraße von Gießen in Richtung Lich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte sowie eine 21-jährige Mitfahrerin des Skodas verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr unterstützte bei der Absicherung und der Bereinigung der Fahrbahn. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.