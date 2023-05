Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Zeugen nach Unfallflucht gesucht – Offenbach

(jm) In der Zeit zwischen Samstagmorgen (7 Uhr) und Montagabend beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Berliner Straße im Bereich der 220er-Hausnummern geparkten VW Golf und fuhr anschließend davon. Am Montag, gegen 20 Uhr, stellte ein Anwohner den Schaden im Bereich der linken vorderen Felge sowie des Kotflügels und der Fahrertür an dem grauen Golf fest und informierte den Eigentümer. Zudem wurde der Wagen um über zwei Meter nach vorne geschoben. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Nach ersten Hinweisen soll es am Montagabend in diesem Bereich zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen sein, der offenbar nicht der Polizei gemeldet wurde. Aufgrund der örtlichen Nähe und dem Tatzeitraum prüfen die Ermittler nun einen möglichen Zusammenhang. Die Unfallfluchtspezialisten bitten nun, weitere Zeugen oder gar Unfallbeteiligte, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Zeugen gesucht! Wer sah den Zusammenstoß? – Mühlheim

(cb) Die Polizei in Mühlheim sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am späten Sonntagmittag die Fahrzeugführer eines Pedelecs und eines Segways auf dem Fuß-und Radweg am Mainufer auf Höhe der Untermainstraße in Dietesheim zusammenstießen. Gegen 13.50 Uhr war ein 69 Jahre alter Mann aus Offenbach auf seinem Segway am Main unterwegs, als er vermutlich zwei nebeneinanderlaufende Personen auf dem gemeinsam genutzten Weg überholen wollte. Während des Überholvorgangs kollidierte er mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Pedelec-Fahrer. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich und mussten in ärztliche Behandlung. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von 600 Euro. Die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Mühlheim suchen nun Zeugen des geschilderten Unfalles. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 6000-0 zu melden.

Was geschah am Dienstagmorgen und wer hat etwas gesehen? – Mühlheim/Hanau-Steinheim

(dj) Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagvormittag in Mühlheim zwischen zwei Männern im Alter von 22 und 43 Jahren zutrug und die sich offensichtlich aus dem Wohnbereich bis auf die Straße verlagerte. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge sind die beiden Männer zunächst an einem Haus in der Brückenstraße aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Gegen 11.15 Uhr sollen die zwei Streithähne jeweils in ihre Fahrzeuge eingestiegen und losgefahren sein, wobei einer der Beiden den Anderen wohl an einer Wegfahrt von der Örtlichkeit hindern wollte. Bei diesem Unterfangen soll es in der Leopoldstraße zu mindestens einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, einem blauen Ford Ranger und einem schwarzen Audi A6, gekommen sein. Beim Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Polizei fuhr der 22-Jährige Ford-Fahrer beim Erblicken der Beamten davon. Bei der anschließenden Verfolgung des Wagens kam es nach Angaben der Ordnungshüter zu einigen Verkehrsverstößen sowie offenbar mehreren gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Letztlich konnte ihn die Streife im Bereich Hanau-Steinheim vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zu dem Sachverhalt wurden mehrere Anzeigen aufgenommen und nun wird unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des illegalen Autorennens gegen den Jüngeren. Die Beamten bitten nun unter der Rufnummer 06108 6000-0 um Hinweise von Zeugen, die etwas von den Streitigkeiten auf der Straße und der Fahrweise des Ford mitbekommen haben.

Zeugensuche: Kupfer-Regenrohre von einer Kirche abgerissen – Obertshausen/Hausen

(jm) Diebe waren am verlängerten Wochenende an einer Kirche in der Gumbertseestraße zugange: Zwischen Sonntag, 11 Uhr und Dienstag, 9.30 Uhr, begaben sich die Täter zum Gebäude und rissen mehrere Regenablaufrohre aus Kupfer von der Außenwand ab. Anschließend legten sie die Rohre auf die angrenzende Wiese. Vermutlich wurden sie hierbei gestört und flüchteten ohne Beute. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Diebstahl unter der Rufnummer 06104 6908-0.

Wer kann Hinweise zum grauen BMW geben? – Bundesautobahn 3 / Abfahrt Obertshausen

(cb) Am Donnerstagnachmittag zwischen 16.35 und 17.05 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 3 im weitläufigen Kreuzungsbereich der Abfahrt Obertshausen und Landstraße 117 zu einer Verkehrsgefährdung durch einen grauen BMW. Nach ersten Ermittlungen hatte es der Fahrzeugführer des sportlichen Autos mit getönten Scheiben sehr eilig, da er im Feierabendverkehr offenbar verbotswidrig mehrere Fahrzeuge überholte. Nach diesem Überholmanöver wollte der Fahrer mit seinem Personenkraftwagen offensichtlich wieder einscheren. Im Ampelbereich bremste er daher das Fahrzeug stark ab und „drängelte“ sich in eine Fahrzeuglücke. Auf der Gegenfahrspur des grauen BMW wartete an der für Linksabbieger rot zeigenden Ampelanlage das Fahrzeug einer vierköpfigen Familie. Die 31-jährige Fahrzeugführerin in ihrem grauen Ford Focus sah den grauen BMW mit schneller Geschwindigkeit auf sich zukommen und befürchtete einen Frontalzusammenstoß. Offenbar nur knapp schaffte es der BMW-Fahrer sich wieder ordnungsgemäß einzuordnen. Anschließend fuhr er dann in Richtung Obertshausen davon. Die Polizei in Heusenstamm sucht nun Zeugen, welche Angaben zu dem grauen BMW und dem Fahrer machen können. Hinweise erbitten die Beamten und Beamtinnen unter der Telefonnummer 06104 6908-0.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche nach Sachbeschädigung durch Graffiti – Hanau

(cb) Die Polizei in Hanau sucht Zeugen, welche Hinweise zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Straße „Am Frankfurter Tor“ (70er Hausnummern) in Hanau zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Dienstag, 7 Uhr machen können. Bislang unbekannte Täter gelangten auf die dortige Großbaustelle und beschmierten mit roter Farbe einen Wandsockel. Der durch die unbekannten Täter hinterlassene Schriftzug lautet „ANTIFAxSGE“. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf 1.000 Euro. Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120.

Polizei sucht Zeugin eines Kleinwagens sowie Insassen eines Linienbusses – Gemarkung Bruchköbel

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Freitag auf dem Kirleweg, bei dem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, sucht die Polizei noch eine Fahrerin eines Kleinwagens als mögliche Zeugin sowie Insassen eines dahinterfahrenden Linienbusses. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 23 Jahre alter Audi Fahrer von einem Weg am Fahrbahnrand in den Kirleweg eingebogen sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich eine 21 Jahre alter Hanauerin, die mit ihrem VW Golf von der Bundesstraße 45 kommend in Richtung Bruchköbel unterwegs war, aus und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro an dem schwarzen VW. Hinter der Hanauerin befanden sich ein Linienbus sowie ein Kleinwagen ähnliches Modell wie ein weißer Fiat 500. Die Fahrerin stieg aus und teilte einer weiteren Zeugin mit, dass sie den Unfall wohl gesehen habe. Jedoch fuhr sie los, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizei bittet nun diese Fahrerin sowie weitere mögliche Zeugen, insbesondere die Insassen des Linienbusses, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht – Bundesautobahn 45/Bereich Rodenbach

(dj) Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 45 nach dem Langendselbolder Dreieck in Richtung Hanauer Kreuz ein Verkehrsunfall, bei dem eine 22-Jährige aufgrund eines Ausweichmanövers die Schutzleitplanke streifte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau gegen 8.30 Uhr mit ihrem schwarzen VW auf dem linken Fahrstreifen, als vermutlich eine weiße Limousine mit FB-Kennzeichen neben ihr fuhr und unvermittelt auf die linke Spur wechselte. Durch dieses Manöver musste die Polo-Fahrerin offensichtlich Ausweichen und touchierte dabei die Leitplanke. Der Flüchtige gab danach weiterhin Gas und setzte die Fahrt unbeirrt fort. Erste Schätzungen beziffern den Sachschaden auf etwa 4.000 Euro an dem VW Polo. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.