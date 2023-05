Heusenstamm: 19-Jähriger bei vorgetäuschtem Autoverkaufsgeschäft nach Schussabgabe verletzt

HEUSENSTAMM – Bei einem vermeintlichen Autoverkaufsgeschäft am Samstagabend, zwischen 21.30 und 22 Uhr, wurde ein 19-Jähriger auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der Jahnstraße durch die Abgabe eines Schusses am Auge schwer verletzt.

Der Ausgeraubte traf sich, wie zuvor telefonisch vereinbart, auf dem Parkplatz mit zwei unbekannten Tätern, um ein Auto zu kaufen. Als einer der Beiden das Geld für den Kauf auf seine Echtheit überprüfte, zog er unvermittelt eine Waffe aus seiner Umhängetasche und schoss damit ins Gesicht des Opfers.

Im Anschluss flüchteten die Räuber zu einem im Auto abgesetzt wartenden Komplizen und fuhren in unbekannte Richtung davon. Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der Waffe vermutlich um eine Schreckschusspistole.

Der etwa 23-jährige Schütze mit schwarzen Haaren, hatte eine kräftige Statur, einen Vollbart und war 1.60 bis 1.70 Meter groß. Er trug offenbar eine Armbanduhr, eine schwarze Umhängetasche und Klamotten der Marke Gucci.

Der bei dem Verkaufsgespräch anwesende Mittäter trug eine schwarze Kappe, ein schwarzes T-Shirt sowie einen dunkelblauen Jogginganzug. Der ungefähr 1,75 Meter große Mann war 20-24 Jahre alt und hatte schwarze Haare.

Vom am Fahrzeug wartenden Unbekannten liegt keine Personenbeschreibung vor.

Nach den ersten Maßnahmen durch Beamte der Polizei Heusenstamm wurde der am Auge Schwerverletzte durch eine angeforderte Rettungswagenbesatzung behandelt und kam anschließend in ein Krankenhaus. Zeugen des Überfalls melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.