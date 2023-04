Verkehrsunfall

Um 06:56 Uhr befuhr heute Morgen ein 73-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Fürstenhagener Straße in Hessisch Lichtenau in Richtung Mühlweg. An der Einbiegung zur Straße „Am Lohwasser“ beabsichtigte er nach links abzubiegen und bog dabei etwas zu früh ab. Dadurch fuhr der Pkw gegen ein Verkehrsschild und einen Gartenzaun, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt.

Einbruch in Imbisswagen

In der Nacht vom 27./28.04.23 wurde ein Imbisswagen in der Thüringer Straße in Eschwege aufgebrochen. Unbekannte Täter brachen zunächst ein Schloss auf, um dann durch den Dunstabzugsanbau in den Imbisswagen zu gelangen. Nachdem ein Blech weggeschoben wurde, gelangte man in das Wageninnere, wo man maximal drei Euro erbeutete. Der angerichtete Sachschaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Unfall beim Ausparken

Um 10.20 Uhr parkte gestern Vormittag eine 64-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw „An den Anlagen“ in Eschwege rückwärts aus. Dabei übersah sie den Pkw einer 30-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Sachschaden: ca. 700 EUR

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege gemeldet. Zwischen 06:45 Uhr und 15:30 Uhr wurde am gestrigen Donnerstag gegenüber der Hausnummer 12 ein grauer Opel Adam angefahren. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:34 Uhr befuhr heute Morgen ein 55-Jähriger aus Heilbad Heiligenstadt mit seinem Pkw die L 3466 von Wahlhausen in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, dass den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Mit einem Feldhasen kollidierte vergangene Nacht, um 00:35 Uhr, ein 25-Jähriger aus Köln, der mit seinem Pkw auf der B 27 in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl eines Zuchtvogels

Zwischen dem 26.04.23, 11:00 Uhr und dem 27.04.23, 09:30 Uhr wurde in der Hospitalstraße in Eschwege ein weißes Dompfaff-Weibchen entwendet. Unbekannte betraten unberechtigt das Grundstück und gelangten auf noch unbekannte Art und Weise in die Zuchthalle. Dort wurde ein Vogelkäfig geöffnet und der Vogel, der einen Wert von 300 EUR hat, entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Versuchter Diebstahl im Aldi-Markt

Um 18:23 Uhr erschienen drei Personen im Aldi-Markt in der Straße „In der Werra-Aue“ in Wanfried. Während ein Täter eine Mitarbeiterin in ein Gespräch verwickelte, lief der zweite Täter durch die Gänge des Marktes, um so ebenfalls Aufmerksamkeit zu erwecken. Der dritte Täter hielt sich derweil hinter dem Aufsteller neben dem Kassenbereich auf und versuchte dort die Zugangstür zum Büro des Marktes aufzuhebeln. Dies gelang nicht, da er bei der Tatausführung von einer Zeugin beobachtet wurde. Alle drei Tatverdächtigen flüchteten daraufhin. An der Tür entstand ein Sachschaden von ca. 100 EUR. Beschreibung der Tatverdächtigen: 1: männlich; ca. 40 Jahre; ca. 1,80 m groß; schlanke Statur; schwarze kurze Haare; Jeans. 2: männlich; ca. 50 Jahre; ca. 1,80 m-1,85 m groß; langer Bart; Halbglatze; stämmig; Pullover mit Kragen; Jeans. 3: männlich; ca. 50 Jahre alt; ca. 1,80 m-1,85 m groß; Glatze; schwarze Kappe; schwarzer Mantel; schwarze Jeans Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Körperverletzung

Um 22:12 Uhr wurde gestern Abend eine Auseinandersetzung in der Gemeinschaftsunterkunft „Am Frauenmarkt“ in Witzenhausen mitgeteilt. Dort kam es zwischen zwei Bewohnern in der Küche der Unterkunft zu einer Auseinandersetzung bei der ein 25-Jähriger mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Dabei erlitt dieser eine Verletzung an der Nase, die ärztlich behandelt werden musste. Der Tatverdächtige lief davon, die genaue Identität wird noch ermittelt.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht vom 26./27.04.23 wurde in der Straße „Am Hang“ in Kleinalmerode ein grauer VW Passat durch Unbekannte beschädigt. Diese beschädigten den hinteren rechten Reifen, wodurch ein Sachschaden von ca. 75 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Sachbeschädigung an Fenster

Um 20.45 Uhr wurde gestern Abend die Verglasung eines Fensters eines Mehrfamilienhauses in der Steinstraße in Witzenhausen durch Unbekannte beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Nach Angaben von Zeugen solle es sich um zwei dunkel gekleidete Männer gehandelt haben. Die waren ca. zwischen 25-30 Jahre alt und ca. 170 cm und 185 cm groß. Hinweise: 05542/93040.

Erfolgreicher Betrugsanruf; Betrüger erbeuten Schmuck und

Polizei Eschwege

Im Zuge der gestrigen Welle von betrügerischen Anrufen (Schockanrufe, Anrufe von „falschen Polizeibeamten“ etc.), die mit Beginn des Vormittags im Raum Sontra einsetzte und von denen die Polizei im Werra-Meißner-Kreis bis in die Abendstunden rund 60 Vorfälle registrierte, ist am Abend letztlich leider ein Betrug auch erfolgreich gewesen. Unbekannte Betrüger konnten hier Schmuck und Wertgegenstände von einer Seniorin erbeuten.

Angeblich „baldowern“ Einbrecher“ die Geschädigte mittels Drohne aus

Die Kontaktaufnahme zu dem Opfer erfolgte am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr. Hier meldeten sich die Betrüger per Telefon bei einer 91-jährigen Seniorin aus Wehretal und gaukelten ihr vor, dass sie in akuter Gefahr schwebe. Einbrecher hätten es auf ihr Vermögen abgesehen und überwachten sie mittels Drohne. Um einem unmittelbar bevorstehenden Diebstahl ihrer Wertsachen zuvorzukommen, sollte die 91-Jährige ihre Wertgegenstände an einer zuvor abgesprochenen Stelle deponieren, dort würden sie dann von der Polizei sicher in Verwahrung genommen werden.

Seniorin deponiert Goldschmuck im Gebüsch

Die Frau tat daraufhin wie ihr geheißen und versteckte ihre Wertgegenstände, u.a. Goldschmuck (div. Ketten, Ringe usw.) sowie ihre EC-Karte unter einem Gebüsch in der Nähe ihres Hauseingangs. Kurz darauf holten die Betrüger die Wertgegenstände ab und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Zu den Betrügern liegen derzeit keine weiteren Hinweise vor.

In Witzenhausen lassen Betrüger von weitere Tatausführung ab

In einem weiteren Fall im Zuständigkeitsbereich der Polizei Witzenhausen konnte durch die hinzugezogene Polizei offenbar noch Schlimmeres verhindert werden. Auch hier waren Betrüger am Werk und hatten bereits mit ihrem Opfer die Abholung von Wertgegenständen vereinbart, ließen nach Eintreffen der Polizei dann aber von ihrer weiteren Tatausführung ab.

