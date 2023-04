Einbruch in Imbisswagen

TZ: Mittwoch, 26.04.2023, 18:30 Uhr bis Freitag, 28.04.2023, 05:19 Uhr

Unbekannte sind im oben genannten Zeitraum in einen Imbisswagen in der Melsunger Straße in Spangenberg eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten erst vergeblich die Seitentür des Imbisswagens aufzuhebeln. In der Folge brachen die unbekannten Täter die Verriegelung der Verkaufswagenklappe mittels eines Hebelwerkzeuges ab, woraufhin die unbekannten Täter über die Verkaufstheke in das Innere des Imbisswagens gelangten.

Nach ersten Einschätzungen wurden keine Gegenstände entwendet. Der derzeit geschätzte Sachschaden wird mit 1000,- EUR angegeben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.