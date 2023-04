Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim – 2 x Taschendiebstahl

Bad Dürkheim (ots) – Am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, wollte eine 61-jährige Kundin in einem Bekleidungsgeschäft in der Weinstraße Süd bezahlen und stellte fest, dass ihr der Geldbeutel aus der getragenen Rucksacktasche entwendet wurde.

Gegen 15:40 Uhr stellte eine 83-jährige Kundin beim Verlassen eines Drogeriegeschäftes in der Weinstraße Süd fest, dass ihr der Geldbeutel aus der über der Schulter getragenen Handtasche entwendet wurde.

In den Geldbeuteln befanden sich Bargeld, Ausweis und div. Karten. Die Schadenshöhe liegt jeweils im unteren dreistelligen Bereich. Die Täterschaft ist in beiden Fällen unbekannt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel.: 06322-963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Tipps, wie Sie sich vor Kriminellen schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Freinsheim, Herxheim am Berg: Ölspur zwischen Freinsheim und Herxheim am Berg

Freinsheim (ots) – Am Freitag, 14.04.2023, gegen 14:30 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu einer Ölspur zwischen Freinsheim und Herxheim am Berg gerufen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Bad Dürkheim hatte zuvor – auf Grund eines technischen Defektes – auf der betreffenden Strecke Öl verloren. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Freinsheim und Herxheim am Berg und die Polizei musste die Strecke für ca. drei Stunden teilweise gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde durch eine Fachfirma gereinigt.

Rückfragen bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Zeugenaufruf nach aufgebrochenem Briefkasten

Grünstadt (ots) – Im Zeitraum vom 05.04.2023 bis 11.04.2023, 08:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter der Briefkasten des Hauses der Diakonie in der Friedrich-Ebert-Straße in Grünstadt aufgebrochen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Grünstadt sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zur Tat machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06359 / 93120 oder mittels E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Grünstadt: Einbruch in Lagerhalle – Zeugen gesucht

Grünstadt (ots) – In der Zeit vom 12.04.2023, 08:00 Uhr bis zum 13.04.2023, 12:40 Uhr, brachen Unbekannte in eine Lagerhalle in der Dieselstraße in Grünstadt ein. Aus der Lagerhalle wurden Baumaschinen gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.

Niederkirchen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Niederkirchen bei Deidesheim (ots) – Am 13.04.2023 gegen 11:30 Uhr kam es in der Friedelsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 34jähriger Lkw-Fahrer verlor kurzzeitig die Kontrolle über sein Lenkrad, dadurch kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne sowie zwei Wohnhäuser bzw. deren Einfriedungen. Dabei wurde der Lkw und Einfriedungen/Hoftore teilweise stark beschädigt, erste Schätzungen belaufen sich auf einen Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):