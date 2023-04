Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Haltweg kam es im Zeitraum vom 13.04.2023, 18:00 Uhr bis 14.04.2023, 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte der unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren die Fahrerseite eines am Fahrbahnrand abgestellten PKW des Herstellers Volkswagen in der Farbe schwarz mit Heidelberger Kennzeichen. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von 1.500EUR. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Anhand eines an der Unfallstelle aufgefundenen Blinkerglas konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem unfallbeteiligten PKW um einen Ford handeln dürfte.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Strafanzeigen im Rahmen eines Ausflugs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Freitag, 14.04.2023, kam es am Abend in zwei Gaststätten in der Kunigundenstraße zu verschiedenen Straftaten durch Personen einer Ausflugsgruppe. Durch eine 23-Jährige wurde zunächst versucht einen Blumentopf von der Damentoilette eines Cafés zu entwenden. Anschließend wurden aus einem Restaurant eine Laterne und ein Schild im Gesamtwert von 100 Euro entwendet. Der Restaurantinhaber wurde zudem durch einen 25-Jährigen bedroht. Die Ausflugsgruppe flüchtete anschließend aus dem Restaurant in Richtung ihres Ausflugbusses. Durch die Polizei konnte der bereits fahrende Bus gestoppt und die Täter ermittelt werden. Beide müssen sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens verantworten.

Neustadt: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde am 14.04.2023 zwischen 13:30 und 17:00 Uhr in der Robert-Stolz-Straße ein geparkter weißer PKW des Herstellers Mazda mit NW-Kennzeichen beschädigt. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den Mazda und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Neustadt: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf dem Gelände einer Schule in der Wiesenstraße brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 13.04.2023, 16:00 Uhr bis 14.04.2023, 10:30 Uhr die Tür zu einem Gartenhaus auf. Der Schaden an der Tür liegt bei circa 100 Euro. Durch die unbekannten Täter wurde nichts entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):